Cu cât cresc taxele de studiu la UPG Ploiești din următorul an universitar

Din anul universitar 2026–2027, studenții care vor fi admiși pe locurile cu taxă ale Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești vor plăti cu câteva sute de lei mai mult pentru școlarizare. Decizia vine pe fondul scumpirilor în lanț de la 1 ianuarie 2026. Reprezentanții instituției de învățământ spun că, din sumele actuale, nu mai pot acoperi costurile cu materialele didactice și noile tehnologii.

Față de alte universități din țară, unde studenții admiși pe locurile cu taxă vor plăti, din toamnă, sume aproape duble, de 6.000 de lei pe an, la UPG Ploiești tarifele vor fi majorate cu 500 de lei, a comunicat conducerea universității.

Astfel, pentru cei admiși la studii universitare de zi, cu licență, taxa de studiu crește de la 3.600 de lei/an la 4.100 de lei.

În cazul celor care optează pentru ID (învățământ la distanță), taxa se majorează de la 3.800 de lei/an la 4.300 de lei, iar în cazul studenților care vor urma masterul în regim cu taxă, prețul școlarizării crește de la 3.800 de lei/an la 4.300 de lei anual.