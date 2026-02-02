Pregătire gratuită pentru Bacalaureat, la UPG Ploiești

Universitatea Petrol-Gaze (UPG) din Ploiești vine în sprijinul elevilor aflați în pragul examenului de bacalaureat și anunță organizarea unor cursuri gratuite de pregătire pentru Bacalaureat 2026, destinate atât elevilor din județul Prahova, cât și celor din alte județe ale țării.

Programul de pregătire le oferă liceenilor șansa de a lucra direct cu cadre didactice universitare, în cadrul unor discipline esențiale pentru examenul de bacalaureat. Printre materiile incluse se numără Limba și literatura română, Matematica, Chimia, Economia, Logica și Informatica.

Cursurile se vor desfășura la sediul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, în sala FA1, în zilele de vineri și sâmbătă, conform unui program stabilit de instituție. De asemenea, elevii vor avea posibilitatea de a participa și online, prin intermediul platformei Google Meet.

Participarea este gratuită, însă numărul de locuri este limitat. Înscrierea se face prin completarea unui formular online, disponibil AICI

Formularul este destinat elevilor din alte județe care doresc să participe la cursurile de pregătire, iar termenul-limită pentru înscriere este 5 februarie 2026. Linkul de acces pentru participarea online va fi transmis pe adresa de e-mail utilizată la înscriere.

Prin această inițiativă, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești își reafirmă rolul activ în sprijinirea elevilor și în facilitarea tranziției acestora către învățământul superior, oferindu-le acces gratuit la resurse academice și îndrumare de specialitate.

Vezi: PROGRAM DE PREGĂTIRE PENTRU BAC 2026