Copiii crescuți de un singur părinte nu mai primesc bursa monoparentală

Elevii crescuți de un singur părinte nu primesc nici în noul an școlar bursa monoparentală pe criteriul de apartenență la aceasta categorie. Începând cu luna septembrie, o serie de burse școlare dispar. Rămân stimulentele acordate pentru merite la învățătură, dar și bursele sociale și cele tehnologice, ultimele două fiind în cuantum de 300 de lei fiecare.

În anul scolar 2025-2026, elevii din familii monoparentale nu mai primesc bursa doar pe criteriul de apartenență la aceasta categorie. În schimb, ei pot beneficia de bursa socială doar dacă se încadrează în criteriile de venit stabilite pentru bursele sociale.

Asta înseamnă că elevii proveniţi din familii care realizează un venit mediu net pe membru de familie, supus impozitării, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie vor primi bursa socială.

La fel cei cu unul sau ambii părinţi decedaţi şi elevi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecţie specială, cei care are au deficienţe funcţionale produse de boli, cei cu afecţiuni oncologice şi/sau cronice şcolarizaţi, pentru o perioadă mai mare de 4 săptămâni, în cadrul „Şcolii din spital”, ori elevii proveniţi din familii care beneficiază de venit minim de incluziune.

Metodologia-cadru de acordare a burselor în anul școlar 2025-2026 a fost pusă în dezbatere publică.

Reamintim, din noul an școlar, bursele de merit, în cuantum de 450 de lei, se acordă pentru maximum 15% din elevii unei clase cu medii generale pe anul şcolar anterior mai mari sau egale cu 9,00.

Bursele sociale pentru elevii care provin din familii monoparentale nu mai există, această categorie de elevi putând, însă, să primească bursa socială de 300 de lei. Rămâne și bursa tehnologică în valoare tot de 300 de lei.

Restul stimulentelor financiare nu vor mai fi acordate.

Acordarea burselor va fi în continuare condiţionată de prezenţa la scoală și media 10 la purtare.