Doi liceeni ploieșteni au scris un cod pentru Stația Spațială

Doi liceeni de la C.N. „Mihai Viteazul” din Ploiești au reușit performanța de a se califica în finala competiției internaționale Astro Pi, organizată de Agenția Spațială Europeană (ESA) și Fundația Raspberry Pi. Iustin Barbu și Raul Burdușel sunt cei doi adolescenți de clasa a X-a, care, reuniți sun numele AstroX, au fost selectați în finală.

Totul datorită felului în care au știut să proiecteze și să scrie codul pentru un experiment care rulează deja pe un computer AstroPi de la bordul ISS. (Stația Spațială Internațională).

În cadrul competiției europene AstroPi, tinerii din România, dar și din alte 26 de state, inclusiv non -UE, au fost invitați să creeze și să trimită coduri de programare care să ruleze pe computerele de la bordul Stației Spațiale Internaționale (ISS).

Iustin și Raul, coordonați de profesoara Alice Georgescu, au reușit o performanță extraordinară. Dintr-un total de peste 26.000 de participanți la nivel global, merg în finala prestigioasei competiții cu programul pe care ei l-au conceput.

Programul creat de ei rulează deja în cadrul Stației Spațiale

„ Când datele vor reveni, băieții vor face o analiză a acestora și, pe baza acestei analize, vor fi selectați primii trei câștigători. Despre acești copii nu am decât cuvinte de laudă. Sunt atât de modești încât nici colegilor de la școală nu au vrut să le spune că s-au calificat în etapa finală. Evident că, după terminarea liceului, ambii își doresc o carieră în IT, deși Iustin mai are o pasiune dincolo de informatică, aceasta fiind dansul”, a transmis Alice Georgescu, profesoara celor doi adolescenți.

Din 26.000 de participanți, Iustin și Raul s-au calificat în etapa finală

„Felicitări echipei AstroX pentru calificarea în finala competiției internaționale Astro Pi, organizată de Agenția Spațială Europeană (ESA) și Fundația Raspberry Pi!

Astro Pi este o competiție care le oferă tinerilor din întreaga lume șansa de a trimite, direct pe Stația Spațială Internațională (ISS), un cod scris de ei, pentru a efectua experimente reale în spațiu.

Dintr-un total de peste 26.000 de participanți la nivel global, doi elevi din clasa a X-a M4 – Iustin Barbu și Raul Burdușel, coordonați de prof. Alice Georgescu, au reușit performanța de a se califica în etapa finală. Îi felicităm pentru pasiunea și efortul depus și le dorim mult succes mai departe”, a transmis și conducerea CNMV Ploiești.

Concursul Mission Space Lab constă în proiectarea și scrierea codului pentru un experiment care să ruleze pe un computer AstroPi de la bordul ISS. Cele mai bune experimente sunt fi instalate pe ISS, iar echipele au posibilitatea să analizeze rezultatele și să scrie un raport despre ceea ce s-a descoperit.

Echipele care scriu cele mai bune rapoarte sunt selectate drept câștigătoare ale competiției Astro Pi Mission Space Lab.

