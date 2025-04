Cum se completează fișa de înscriere pentru admiterea la liceu

După examenul de Evaluare Națională,care începe pe data de 23 iunie, elevii vor trece prin noi emoții fiindcă urmează etapa de admitere la liceu. Foarte important, transmit profesorii, e ca absolvenții de gimnaziu să competeze cât mai multe opțiuni pe fișa de înscriere.

Reprezentanții inspectoratelor școlare fac o serie de precizări referitoarea la modalitatea de completare a acestei fișe, notează portalinvatamant.ro.

Completarea opțiunilor pe fișa de admitere se face în ordinea preferințelor: de la cea mai dorită la cea mai puțin dorită.

Completați pe primele locuri opțiunile pe care le doriți cel mai mult, chiar dacă nu sunteți sigur că media vă permite intrarea la aceste opțiuni. Nu va constitui un dezavantaj.

Continuați cu opțiuni care v-ar plăcea, apoi opțiuni la care nu v-ar deranja repartizarea.

Încheiați cu opțiunile cele mai puțin dorite, dar pe care trebuie să le completați pe fișă, pentru siguranță. Este preferabil să intri la un liceu pe care îl dorești mai putțn decât să nu intri deloc.

Nu completați o opțiune nedorită înaintea unei opțiuni dorite! Prima opțiune este și prima luată în considerare.

Țineți cont de mediile de admitere din anul precedent pentru a calcula șansele de intrare la fiecare dintre opțiunile exprimate dar luați în considerare și fluctuația mediilor de la Evaluarea Națională, de la an la an.

Completarea unui număr mare de opțiuni pe fișa de admitere nu poate dăuna în niciun fel; Un număr prea mic de opțiuni poate diminua serios șansele de a fi admis! Există riscul de a nu avea o medie suficient de bună pentru niciuna din opțiunile exprimate.

Nu există un „număr magic” de opțiuni care trebuie completate pe fișă

Important este ca acest număr să fie suficient de mare ca să permita repartizarea și să fie ordonate – de la cea mai dezirabilă la cea mai puțin dezirabilă.

Statistic, mediile de admitere sunt de la un an la altul diferite, un motiv în plus pentru a completa cât mai multe opțiuni pe fișă! Este posibil ca anul acesta media de intrare la una din opțiuni sa fie mult mai mare decît in anii precedenți, la fel cum este posibil să fie mai mică. Mediile ultimilor admiși în anii trecuți sunt orientative.