Un puști din Nistorești, Aur la Naționala de matematică

La doar 11 ani, un puști din Nistorești a reușit să obțină medalia de aur la faza națională a olimpiadei de matematică. Mihnea Bazacliu este mândria micii școlii prahovene, iar profesoara lui de la claselev, spune că, în 36 de ani de activitate, nu a întâlnit niciodată un copil cu o așa sclipire de geniu. Este și motivul pentru care, la ore, pentru a nu se plictisi, Mihnea primește exerciții și probleme care au un nivel de dificultate mult peste nivelul clasei.

Băiețelul și-a găsit fericirea în matematică şi este lucrul care îl defineşte, deşi este una dintre cele mai dificile materii. I-au plăcut calculele încă de la vârsta la care abia învăța să silabisească.

„Nu am mai întâlnit un copil ca el, deși predau matematică de 36 de ani. Îl am elev de la începutul acestui an. Face naveta de la Comarnic la școala din Nistorești și pot spune că este un copil nu doar extrem de inteligent, ci și foarte sociabil, curios, respectuos.

Doar se uită la exerciții și le calculează mental cu o repeziciune fantastică

M-a lăsat fără cuvinte, efectiv, când, la începutul anului, am vrut să îi văd nivelul. Doar s-a uitat la exercițiu și l-a calculat mental cu o repeziciune fantastică. La faza județeană a olimpiadei a avut patru ore la dispoziție pentru a rezolva subiectele. După două ore a ieșit din sală. Lucrarea lui a fost impecabilă. Suntem extrem de mândri cu toții să îl avem elev la noi în școală”, a spus Ecaterina Goran, profesoaa a lui Mihnea.

Băiețelul a reușit să uimească și la faza națională a olimpiadei de matematică. Din 94 de copii calificați, Mihnea s-a clasat pe locul al doilea, cu 27 de puncte. Medaliat cu aur, copilul știe că parcursul lui în viață va fi concentrat pe cele două materii pe care le iubește cel mai mult: matematica și informatica.

Mihnea se pregătește pentru Naționala de informatică

După Aurul luat la Buzău, Mihnea se pregătește acum intens pentru o altă olimpiadă națională, cea la informatică, ce are loc la Botoșani.

„Excelența poartă numele lui Mihnea Bazacliu!

La Etapa Națională a Olimpiadei de Matematica, din 7 aprilie 2025, de la Buzău, cu al doilea punctaj pe țară (27), la clasa a V-a, Mihnea a obținut Premiul al II-lea și Medalia de Aur!

Felicitări Mihnea! Felicitări doamnei profesor Ecaterina Goran! Felicitări părinților și tuturor celor implicați în creșterea acestui copil minunat!

,,Cartea îți dă viață, Vlaicu îți dă aripi!”, este mesajul Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu”, de care aparține școala gimnazială din Nistorești

