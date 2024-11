Concursul „Vreau să povestesc” și-a desemnat câștigătorii

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova a organizat, în perioada 1 octombrie – 5 noiembrie 2024, Concursul Național de Scurte Povestiri cu temă istorică intitulat „Vreau să povestesc”, ediția a IV-a, având ca inspirație personalitățile și evenimentele ce au marcat istoria României. Competiția s-a adresat elevilor din clasele I-XII.

Participanții s-au putut înscrie în competiție o singură povestire, creație originală, alături de datele de identificare. Nu au fost acceptate biografii de personalități, cronologii și povești inspirate din texte publicate.

Juriul a fost format din:

pentru clasele I-IV – doamna prof. dr. Elena Butunoi, doamna Monica Șahanschi, prof. înv. primar Școala Gimnazială ,,George Coșbuc’’, Ploiești și doamna Amalia Daniela Nicoară, șef Serviciu Istorie la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova;

pentru clasele V-VIII – domnul Răzvan Cristian Bîgiu, prof. Colegiul Național ,,Nichita

Stănescu’’, Ploiești, doamna dr. Florina Ciure, șef Serviciu Istorie Muzeul Țării Crișurilor

Oradea și domnul Cristian Moșneanu, istoric, referent Librex Publishing;

pentru clasele IXXII – doamna dr. Ștefania Dinu, dir. general adj. Muzeul Național Cotroceni, București, domnul dr. Cornel Constantin Ilie, dir. adj. Muzeul Național de Istorie a României și doamna Aurelia Mihaela Banu, prof. Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu’’, Ploiești.

Câștigătorii competiției sunt următorii:

Clasele I-IV

Premiul I se acordă elevei Dovganiuc Natalia, clasa a IV-a A, Școala Gimnazială ,,Rareș Vodă’’, Ploieşti; Premiul II se acordă elevului Rîșnoveanu Andrei, clasa a IV-a C, Școala Gimnazială ,,Grigore Moisil’’, Ploiești; Premiul III se acordă elevei Apostu Elena Maria, clasa a III-a A, Școala Gimnazială ,,Elena Doamna’’, Ploiești; Premiul III se acordă elevei Rîșnoveanu Ioana, clasa a IV-a C, Școala Gimnazială ,,Grigore Moisil’’, Ploieşti; Premiul III se acordă elevului Marin Matei Ioan, clasa a IV-a, Colegiul de Artă ,,Carmen Sylva’’, Ploiești; Mențiune se acordă elevului Matei Luis Ianis, clasa a II-a, Colegiul de Artă ,,Carmen Sylva’’, Ploiești; Mențiune se acordă elevului Soare Georgian Rareș, clasa a IV-a E, Școala Gimnazială ,,I. A. Bassarabescu’’, Ploiești; Mențiune se acordă elevului Dinu Eric Andrei, clasa a IV-a E, Școala Gimnazială ,,I. A. Basasrabescu’’, Ploieşti;

Clasele V-VIII

Premiul I se acordă elevului Tudor Filip, clasa a VII-a B, Colegiul Național ,,Ion Maiorescu”, Giurgiu, jud Giurgiu; Premiul I se acordă elevului Chivu Mihai Cristian, clasa a VI-a, Școala Gimnazială ,,B. P. Hașdeu’’, Câmpina, jud. Prahova; Premiul I se acordă elevului Jeca Filip Șerban, clasa a VI-a A, Colegiul Național ,,Emil Racoviță”, București; Premiul II se acordă elevei Cîrstea Ruxandra Maria, clasa a V-a, Școala Gimnazială Sat Cătina, Comuna Florești, jud. Prahova; Premiul II se acordă elevei Bejgu Alessia Cristiana, clasa a VII-a, Școala Gimnazială Comuna Bătrâni, jud. Prahova; Premiul III se acordă elevului Molnar Norbert Bogdan, clasa a V-a A, Școala Gimnazială ,,Sfântul Vasile’’, Ploiești; Premiul III se acordă elevei Matei Mendy Daria, clasa a VI-a, Colegiul de Artă ,,Carmen Sylva’’, Ploiești; Mențiune se acordă elevei Ștefănescu Livia Maria, clasa a V-a, Colegiul Național Pedagogic ,,Regina Maria’’ Ploiești; Mențiune se acordă elevei Lixandru Miruna Maria, clasa a VII-a, Școala Gimnazială ,,Gheorghe Costescu’’, Aluniș jud. Prahova; Mențiune se acordă elevului Ibrian Darius George, clasa a VII-a, Școala Gimnazială ,,Gheorghe Costescu’’, Aluniș jud. Prahova;

Clasele IX-XII

Premiul I se acordă elevei Popa Ioana Simina, clasa a XI-a, Colegiul Național „Nicolae Iorga”, Vălenii de Munte, jud. Prahova; Premiul II se acordă elevei Miclea Roberta Andrada, clasa a XII-a E, Colegiul ,,Horia, Cloșca și Crișan’’, Alba-Iulia, jud. Alba; Premiul III se acordă elevului Butunoi Nicolae, clasa a XI-a S, Colegiul Național ,,Nichita Stănescu”, Ploiești; Premiul III se acordă elevului Balint Cristian, clasa a IX-a B, Colegiul Național Militar ,,Dimitrie Cantemir’’, Breaza, jud. Prahova; Mențiune se acordă elevei Sora Ana-Maria Andreea, clasa a IX-a C, Colegiul „Ferdinand I”, Măneciu, jud. Prahova; Mențiune se acordă elevei Tincă Lois Maria, clasa a IX-a K, Colegiul Național ,,I. L. Caragiale”, Ploiești; Mențiune se acordă elevului Negroiu Ioan, clasa a IX-a, Colegiul Național ,,I. L. Caragiale”, Ploiești; Mențiune se acordă elevului Voican David, clasa a X-a C, Colegiul Național Militar ,,Dimitrie Cantemir’’, Breaza, jud. Prahova; Mențiune se acordă elevei Vâșcă-Zamfir Maria, clasa a XI-a B, Colegiul Național „Școala Centrală”, București; Mențiune se acordă elevei Rușinaru Daria Iulia, clasa a XI-a, Colegiul Național Militar ,,Dimitrie Cantemir’’, Breaza, jud. Prahova.