Eveniment educațional la Ploiești: ”Respectul în educație – O cale spre excelență”

Sâmbătă, 30 martie, la Sala Europa de la Palatul Administrativ din Ploiești, va avea loc evenimentul educațional intitulat ”Respectul în educație – O cale spre excelență”. Accesul este gratuit.

La eveniment vor participa ca speakeri Daniela Lica, Profesor Merito, Director al Centrului de Excelenta Prahova si Presedinte SEPI, Otilia Todor, Conferentiar universitar si Doctor in Psihologie, Iulia Moldovan, Profesor si facilitator, Trainer si Coach in comunicare si Public Speaking, Iulia Suditu, Profesor si Metodist in consiliere si orientare, Coordantor de programe si proiecte educative și Ovidiu Badea, Profesor la Colegiul National Militar “Dimitrie Cantemir”.

Aceștia vor încerca să raspundă la întrebări precum: Cand si unde s-a pierdut respectul pentru profesor? Respectul se castiga sau se impune? Cine pe cine trebuie sa respecte in actul educational? Care sunt consecintele pierderii respectului pentru vocatia de profesor?

Cum am putea sa reconstruim conectarea respectuoasa cu cadrul didactic?

La eveniment vor participa si echipele de Robotica de la Colegiile Naționale Mihai Viteazul și Ion Luca Caragiale din Ploiești, care vor face o demonstratie de competitie, o oportunitate deosebita de a lua parte la o astfel de prezentare in Ploiesti.

Pentru a crea o atmosfera placuta, elevii scolii de muzica si teatru de la centrul de activitati Magic Mind vor prezenta diferite momente artistice, marca Music for Soul & School of Theater. Pentru acestia, va fi prima lor experienta pe scena cu un public mare, inainte de primul lor concurs sau piesa.

Accesul la eveniment este gratuit!