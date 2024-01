Studentul Andrei Oprișescu de la UPG Ploiești, medalie de bronz la un concurs internațional

Oprisescu Dulgheru Andrei Ștefan (UPG Ploiesti) a obținut medalie de bronz la o sesiune internațională de comunicări științifice din Indonezia.

In perioada 19-21 decembrie 2023, s-a desfasurat sesiunea internationala de comunicari stiintifice pentru studenti International Applied Science Project Olympiad, din Indonezia, desfasurata in campusul universitatii Sepuluh Nopember Institute of Technology, Surabaya.

Concursul a reunit participanti din 15 tari, printre care Arabia Saudita, Singapore, Vietnam, Emiratele Arabe Unite, Kazahstan, Turcia, Tailanda, Filipine, Indonezia, Hong Kong si Romania.

Lucrarea stiintifica redactata de Oprisescu Dulgheru Andrei Stefan, student in anul 3 la Facultatea de Inginerie a Petrolului si a Gazelor din cadrul Universitatii Petrol si Gaze din Ploiesti, impreuna cu Raduta Petrescu Andrei, student in anul 3 in cadrul Facultatii de Inginerie Electrica a Universitatii Politehnica Bucuresti a obtinut premiul 3 si medalie de bronz, la egalitate cu echipa reprezentanta a Universitatii King Abdul Aziz University of Jeddah din Arabia Saudita.

In luna noiembrie a anului trecut, Oprisescu Dulgheru Andrei Stefan a reusit sa obtina locul 1 cu proiectul ResoTech Climate Enhancers, la etapa finala a editiei a VII-a a concursului de ideei de afaceri GoBiz 2023, ce a avut loc in perioda 9-12 noiembrie 2023, la Predeal.

