InfO(1)Robotics, echipa de robotică a Colegiului Național I.L. Caragiale Ploiești, este nominalizată la Gala Comunității Prahovene

InfO(1)Robotics, echipa de robotică a Colegiului Național I.L. Caragiale Ploiești, câștigătoarea mai multor concursuri internaționale de profil, este nominalizată la Gala Comunității Prahovene, ediția 2023. Evenimentul de recunoaștere și de promovare a faptelor bune și a oamenilor care le-au realizat este organizat de Fundația Comunitară Prahova și Observatorul Prahovean și va avea loc pe data de 24 noiembrie 2023 la Ramatuelle.

Echipa de robotică InfO(1)Robotics a Colegiului Naţional „Ion Luca Caragiale“ din Ploieşti, care a obținut marele premiu Inspire Award 1, la Olimpiada Națională de Robotică First Tech Challenge a câștigat, totodată și premiul special al juriului al Olimpiadei Internaționale de Robotică, desfășurată în Houston, Texas, în 2022.

Componenţa echipei câştigătoare InfO(1)Robotics a fost:

Team leader: Georgescu Sebastian

Departament PR: Andronache Mădălina, Neagoe Rareș, Barbu Antonia, Bîcin Anelisse

Departament Programare: Săndulescu Alexandru, Cimpoiașu Mihail

Departament Construcție: Andraș Alin, Popescu Alexandra, Dinu Vlad, Enache Gabriel

Departament Proiectare 3D: Ristea Codrin, Crețu Sebastian

Mentorii echipei: Tudor Avram, Ştefan Soare și prof. Daniela Lica

La Olimpiada Națională de Robotică First Tech Challenge, tinerii, toţi elevi ai Colegiului „Caragiale“, au concurat cu 175 de echipe din toată ţara. Nu este a fost prima dată când și-au trecut în palmares diverse reuşite la astfel de concursuri, dar 2022 a fost primul an în care au fost câştigătorii marelui premiu, „cheia“ către faza internaţională a competiţiei.

Iar reuşita echipei nu a fost doar pentru robot, ci a fost una multidirecţională, în care componenţii ei s-au întrecut şi în abilităţi de PR, de programare, de construcţie, de proiectare.

Deşi pare o joacă, treaba pe care o fac aceşti tineri în cadrul echipei este una complexă. Cei care participă la programul FIRST Tech Challenge dezvoltă abilități în Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică (STEM) și învață să practice principiile ingineriei (precum crearea unui caiet tehnic), în timp ce depind valoarea muncii, inovației și împărțirii ideilor. Competițiile sunt evenimente sportive intense, cu meciuri „cap la cap“, interviuri de jurizare și premii pentru performanțele Echipei și Robotului.

În fiecare an, roboţii pe care-i creează aceşti elevi au diverse sarcini.

Povestea Jocului din sezonul 2022 s-a axat pe schimbările din lumea transportului, astfel încât rețelele de profil să devină mai eficiente și mai răspândite, aducând astfel plusvaloare vieţii cotidiene.

„Viitorul transportului ajutorului la cei nevoiași se bazează pe invenția soluțiilor creative, ghidată de recunoașterea ineficiențelor, a inechităților și a deciziilor pe care le luăm bazate pe acestea. Vom putea lucra împreună pentru a veni cu o soluție în această cursă împotriva timpului? Doar timpul ne poate spune. O lume mai bună și mai sigură este posibilă“, după cum aflăm din prezentarea programului.

Premiul Inspire I este acordat echipei care întruchipează cel mai bine „provocarea“ programului FIRST Tech Challenge. Echipa care primește acest premiu este un ambasador puternic pentru programele FIRST și un model FIRST Team. Câștigătorul Premiului Inspire este o inspirație pentru alte echipe, acționând cu „Gracious Professionalism“ atât pe teren, cât și în afara acestuia, împărtăşind experiențele, entuziasmul și cunoștințele lor cu alte echipe, sponsori, comunitatea lor și jurații.

Cu 20 de membri dedicați și susținuți de mentorii principali și patru peer mentori, echipa infO(1)Robotics continuă să inspire și să educe în domeniul STEAM. Echipa consolidează legăturile cu comunitatea prahoveană și oferă o sursă de inspirație pentru viitorii entuziaști ai științei și tehnologiei.

Dacă îți place povestea echipei și consideri că merită recunoașterea comunității, votează pe www.galaprahovei.ro – secțiunea Educație. Termenul limită pentru vot este 19 noiembrie 2023.

Sponsorii evenimentului sunt: Ramatuelle, MRS – Grădina Botanică, Supermarket La Cocoș, Petrotel Lukoil, Coni, Proleasing Grup, OMV Petrom, Carmistin, Domeniul Aristiței, Cofetăriile Ana State, Bucegi 12 Central Residence, Decori Art, Compas Coffee.