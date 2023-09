Angajații din învățământ vor încasa prime didactice sau de carieră profesională în luna octombrie

Angajații din învățământ vor primi în luna octombrie prime didactice cuprinse între 500 și 1500 de lei.

Informația a fost confirmată de liderii sindicatelor FSLI și Spiru Haret la ultima întâlnire cu reprezentanții Guvernului Ciolacu de săptămâna trecută.

Într-un comunicat comun al celor două sindicate, se arată că, în urma discuțiilor de la Guvern, au rezultat următoarele:

1. in cursul lunii septembrie se vor finaliza discutiile cu Guvernul Romaniei privind salarizarea personalului din invatamant;

2. in luna octombrie se vor acorda prima de cariera didactica in cuantum de 1500 lei pentru cadrele didactice si didactice auxiliare, respectiv prima de cariera profesionala pentru personalul nedidactic in limita sumei de 500 lei;

3. de la data de 1 ianuarie 2024 se vor majora salariile personalului didactic, personalului didactic auxiliar si personalului nedidactic din sistemul de invatamant de stat, conform art. III alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2023;

4. se incearca rezolvarea cat mai rapida a problemei majorarii salariilor personalului care ocupa functiile didactice de conducere si functiile didactice auxiliare de conducere, conform propunerilor federatiilor sindicale.

Potrivit ordonanței de guvern aprobată în urma grevei generale din vară, Prima de carieră didactică are o valoare nominală de 1.500 lei net care se decontează din fonduri externe nerambursabile pentru următoarele categorii principale de cheltuieli:

a) cheltuieli privind cursurile de pregătire profesională, precum și alte categorii de cheltuieli asimilate acestora;

b) cheltuieli pentru echipamente IT;

c) cheltuieli privind cărți de specialitate, precum și alte categorii de cheltuieli asimilate acestora;

d) un procent de până la 30% din valoarea nominală a primei de carieră didactică pentru acoperirea de nevoi didactice individuale specifice ale cadrelor didactice.

(4) Prima de carieră didactică se acordă într-o singură tranșă, respectiv în luna octombrie 2023 și va putea fi utilizată în anul școlar 2023—2024.

Personalul nedidactic din învățământul preuniversitar aflat în activitate în anul școlar 2022—2023, precum și personalul nedidactic din învățământul universitar aflat în activitate în anul universitar 2022—2023 beneficiază de o primă de carieră profesională acordată sub formă de cursuri de pregătire profesională, pentru a asigura desfășurarea activităților educaționale desfășurate în unitățile de învățământ de stat în condiții calitative cât mai bune, precum și pentru alte categorii de cheltuieli necesare desfășurate în sprijinul activității educaționale, în limita unui plafon anual de 500 lei/an școlar/universitar, suportată din Programul Educație și Ocupare 2021—2027, în limita bugetului disponibil pentru această categorie de măsură și în conformitate cu regulile de eligibilitate ale programului operațional.

Prima de carieră didactică și cea de carieră profesională sunt neimpozitabile.

În textul ordonanței de urgență apare că măsurile de susținere a activității didactice pe suport electronic nu permit efectuarea de operațiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar, potrivit edupedu.ro.