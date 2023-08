A dat de șase ori examen de titularizare, a luat peste 7 de fiecare dată, dar nu a „prins” decât post de suplinitor la mai multe școli din Prahova

E dascăl de 12 ani, a dat de șase ori examen de titularizare, a luat inclusiv nota 9,20, însă nici astăzi nu a reușit să „prindă” o catedră de limba și literatura română, pe perioadă nedeterminată. Este experiența tristă a unui profesor, de fel din comuna Șirna, care acum încearcă să își completeze norma didactică cu ore „încropite” pe la mai multe școli din județ.

- Publicitate -

Anul acesta, la ședința de repartizare din luna iulie nu a existat niciun post titularizabil la disciplina limba și literatura română. Așadar, candidații care au dat examen la această materie și au luat peste 7 nu s-au putut titulariza nici de această dată, singura opțiune fiind să accepte posturi de profesor suplinitor.

„De 12 ani predau limba și literatura română. Nu am reușit să mă titularizez, deși am luat și nota 9,20. Ultima dată am dat acest examen în 2022. Am luat 7,75. Fiindcă nu sunt catedre titularizabile în Prahova, am acceptat să merg pe suplinire la școala din Scorțeni și la cea din Târgșoru Vechi.

Doamna director a revenit pe postul pe care îl avea rezervat, cel de română, așa că am rămas fără aceste ore, deși aveam continuitate. Fiindcă nu am dat titularizare anul acesta, ci în 2022, nu mă pot prezenta la etapele de repartizare din august, așa spune regulamentul. Prioritate au cei care au susținut examen vara aceasta. E o inepție să tot repetăm acest examen, (eu de șase ori) și tot să nu prindem post pe perioadă determinată. O să văd ce mai prind la ultiam ședință, ce catedre o să mai fie libere și pe unde prin județ”, ne-a spus, dezamăgit de sistem, dascălul.

Astăzi și mâine (17 și 18 august), la nivelul ISJPH sunt repartizate posturile de suplinire, deci prin contracte pe perioadă determinată, pentru candidații care au participat la concursul de ttularizare din iulie, anul acesta. În această etapă participă candidații care au luat peste 7 la titularizare și care fie nu au reușit să ocupe posturi titularizabile în ședința din 27 iulie, fie pentru disciplina lor nu au existat posturi titularizabile.