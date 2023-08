Sute de copii din Ploiești nu au „prins” loc la creșele de stat. Răspunsul primit de un părinte revoltat: „Nu aveți bunici care să stea cu copilul?”

Sute de părinți care au depus dosarele de înscriere la creșele din Ploiești s-au trezit în situația în care trebuie să se gândească foarte serios ce vor face cu copiii din toamnă. Motivul? Micuții au fost declarați respinși pe motiv că „nu mai sunt locuri”.

Revoltat de situație, un ploieștean, tată al unui copil de 2 ani, ne-a mărturisit că, cel mai probabil, din toamnă, „soția va trebui să renunțe la serviciu ca să poată sta acasă cu copilul. Altă soluție nu avem. Grădiniță privată? De unde bani? Câștig 3000 de lei lunar. Am cerut lămuriri și la Inspectoratul Școlar și la Primărie. M-au pasat de colo colo. Mi s-a zis să apelez la bunici sau să mai aștept, poate se mai retrage cineva. Se face, însă, primăvară cu o floare? Și dacă mai apar câteva locuri, se rezolvă problema pentru sute de copii lăsați pe dinafară? Sunt extrem de dezamăgit de întreg sistemul”.

Înscrierile copiilor s-au făcut, până pe 30 iunie, la Creșa nr. 39 din zona de Vest a Ploieștiului, singura unitate de învățământ unde s-au depus dosarele pentru toate cele șase creșe din municipiu.

Deși numărul total de locuri a fost suplimentat la 440 anul acesta, din acest total 242 de locuri au fost ocupate de copiii care au figurat înscriși și în anul școlar 2022 – 2023. Practic, vacante au fost 198 de locuri, insuficiente, însă, pentru numărul mare de copii.

Sute de micuți au rămas, așadar, pe dinafară, spre disperarea părinților care caută acum soluții. Nu toți își permit grădinițe private, nu toți au în grija cui să îi lase pe cei mici.

Am cerut și noi informații de la ISJPH cu privire la această situație. Am urmat pașii pe care îi urmează orice părinte care vrea să primească niște explicații legate de „nebunia” admiterii la creșele din Ploiești. Pe numărul de fix la instituției am cerut lămuriri la secretariat. Răspunsul primit a fost cel dat zecilor de părinți care au „înroșit” firul căutând răspunsuri. „Nu știu doamnă ce să vă zic. Nu sunt locuri, fiindcă nu avem destule creșe, dar asta e treaba Primăriei. Eu ce să vă zic mai mult? Nu știu, nu aveți bunici care să stea cu copilul?”

În Ploiești, pentru anul 2023 -2024, situația locurilor vacante în cele șase creșe din municipiu a fost următoarea:

