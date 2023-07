Sfaturile unei tinere ploieștence, după un an la Facultatea de Medicină: „Nu învățăm doar pentru a promova un examen, ci trebuie să înțelegem și să reținem ceea ce învățăm!”

Alexia Rotaru este tânăra ploieșteancă admisă la Facultatea de Medicină din cadrul UMF „George Emil Palade” din Târgu Mureș. După un an în care a experimentat din plin „viața la medicină”, Alexia revine cu noi sfaturi despre cum e să fii student la o astfel de facultate: de la împliniri și dezamăgiri, dar și mituri pe care tânăra le vrea spulberate.

Mă numesc Alexia Rotaru, am 20 de ani și sunt studentă în anul 2 la facultatea de medicină din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș. În rândurile de mai jos vreau să împărtășesc experiența primului an de medicină, câteva mituri legate de „a fi student la medicină” , dar și câteva lucruri adevărate de care eu m-am lovit în acest prim an!

Începem cu lucrurile adevărate:

Ceea ce înveți acum, îți va fi de folos în toată cariera medicală și va face diferența între tine și restul!

Este un lucru cert faptul că anatomia este baza medicinei. Nu poți fi medic fără să cunoști această materie, așadar în primul an, anatomia este baza! Pe lângă aceasta, fiziologia și biochimia te ajută să înțelegi anumite concepte și chiar să poți pune un diagnostic corect!

Ce vreau să subliniez este că nu trebuie să învățăm doar pentru a promova un examen, ci trebuie să înțelegem și să reținem ceea ce învățăm!

2. Este mult de muncă, dar și satisfacțiile sunt pe măsură!

Un lucru bine știut la această facultate este că trebuie să muncești mai mult și să petreci mai mult timp învățând decât cei de la alte facultăți, dar este un lucru firesc pentru că viețile și sănătatea oamenilor vor fi în mâinile tale!

Desigur, acest efort nu rămâne nerăsplătit, așa cum spune și proverbul: “ După muncă și răsplată” . Vă asigur că sentimentul unui examen promovat este foarte plăcut, dar bucuria și încrederea pe care ți-o oferă un examen promovat după multă muncă și ore în șir de învățat, nu pot fi descrise! Aceste sentimente te fac să continui și îți confirmă că faci bine ceea ce faci și că nu este în zadar munca ta!

3. Există și timp liber!

Până acum am vorbit despre învățat, muncă și iar muncă, însă ai și timp liber dacă te organizezi puțin! Eu personal, am reușit să îmi împart timpul astfel încât să pot avea timp și de activitățile care mă bucură, cum ar fi sportul și ieșirile cu prietenii! Absolut, nu ai timpul liber pe care îl aveai în liceu, dar există!

4. Învață din timp și nu lăsa totul pentru sesiune!

Acesta este un lucru cât se poate de real, pe care îl auzi peste tot, de la colegi mai mari sau de la părinți, însă știm cu toții că nu ne iese întotdeauna!:) Totuși, încearcă pe cât posibil să începi din timp, inițial lecturând și mai apoi învățând! Sesiunea este oricum stresantă, așa că sigur nu vrei să o faci să devină și mai stresantă! Important: Preocupă-te mai mult și mai des de materiile mai importante, cum ar fi anatomia!

Acum, haideți să demontăm și câteva mituri:

Îți vei face mulți prieteni la facultate!

Cel mai probabil nu-ți vei face mulți prieteni! Vei avea câțiva în care te poți încrede și cu care te poți ajuta, dar mulți dintre colegi sunt pe interes pentru că există o competiție destul de mare între voi! Presiunea taxă-buget este prezentă și o veți simți între voi!

Notele te fac mai bun sau mai slab decât ceilalți!

Probabil cu toții ați auzit sintagma: „notele nu definesc inteligența”, care este cât se poate de reală! Nu te descuraja dacă ai obținut o notă mai mică la un examen, deși tu poate ai învățat pe rupte! Important este cu ce rămâi în cap, nu cu nota pe care o iei! La fel este și atunci când obții o notă mare, dar tu ești conștient că nu este pusă pe merit! Degeaba ai nota 10, iar tu ai cunoștințe de nota 2!

Studenții la medicină sunt genii!

Total eronat! Evident, pot exista și excepții, dar în marea majoritate a cazurilor, nu sunt genii! De cele mai multe ori, munca bate talentul!:)

Este sfârșitul lumii dacă ai restanțe!

Aleg să închei așa seria de mituri pentru că vreau să cred că suntem cu toții conștienți că restanțele nu sunt un capăt de țară. Oricine poate avea, din diferite motive! Propuneți să nu ai restanțe, dar nu te învinovăți dacă vei avea!

Pe final, vreau să transmit un mesaj general, care nu este neapărat în strânsă legătură cu anul 1, dar este o concluzie pe care am conștientizat-o în acest an:

Facultatea de medicină este primul pas pentru a deveni medic! Toți cei ce trecem de examenul de admitere vom termina facultatea fie in 6,7 sau 12 ani! Cel mai important lucru este cu ceea ce rămâi după toți acești ani: cunoștințe, experiențe, disciplină, etc…! Acestea vor defini viitoarea ta carieră de medic!

Vreau să vă mulțumesc pentru timpul acordat și pentru răbdarea de a ajunge pâna aici!

Dorința mea este de a-i ajuta pe viitorii studenți să-și poată facă o idee despre „viața la medicină “ prin experiența mea! Nu e ușor să fii boboc, mai ales boboc la medicină! Trecerea de la liceu este destul de bruscă și trebuie să se adapteze rapid la noile cerințe!

Desigur, pentru mai multe curiozități/întrebări sau păreri, vă aștept pe rețelele de socializare!

Pe mine mă găsiți:

Instagram: rotarualexia

Facebook: Rotaru Alexia

Vă doresc muuult succes și sper să ne revedem curând aici!:)