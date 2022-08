Sfaturile unei tinere care a fost admisă la facultatea de medicină. ”Trebuie să înveți constant, câte puțin în fiecare zi!”

O tânără care a reușit să devină studentă la Medicină ne-a trimis un text prin care speră să-i ajute pe liceeni să aibă succes atât la Bacalaureat, cât și la admiterea la facultate.

Numele meu este Rotaru Alexia, iar în următoarele rânduri vreau să vă prezint povestea mea legată de admiterea la medicină și să ofer câteva sfaturi pentru cei ce vor da examen!

Anul acesta, an în care am terminat și liceul cu media 9.60 la Bacalaureat, am reușit cea mai mare realizare de până acum! Admisă la buget la facultatea de medicină din Târgu Mureș!

A fost un drum lung, greu, plin de obstacole și frustrări, dar un drum frumos, plin de provocări, finalizat cu o reușită URIAȘĂ și multe satisfacții!

Ca să trec la subiect… dacă iți dorești să dai admiterea la medicină la anul sau anii viitori, trebuie să înțelegi că această ” cursă ” este un MARATON, nu un SPRINT!

Ce înseamnă acest lucru?

Înseamnă că trebuie să înveți constant, câte puțin în fiecare zi! Nu este o idee bună să lași materia să te copleșească, iar apoi să încerci să recuperezi! La un moment dat vei simți că nu mai reții tot și că nu mai poți face față!

Primul sfat: învață constant!

Tot legat de învățat, sunt de părere că mult mai importantă este CALITATEA învățatului, decât CANTITATEA! Știu că vezi și auzi peste tot că trebuie să înveți n ore pe zi, să pierzi nopți învățând ș.a.m.d ! Îți pot spune că nu aceste lucruri te vor ajuta să înveți mai mult și mai repede! Decât să înveți 8 ore pe zi, dintre care 4 ore stai pe telefon sau ai alte activități, mai bine lucrezi 2 ore concentrat maxim, fără alte întreruperi și distrageri! Vei vedea că vei reține mai bine! Legat de nopțile pierdute pentru a învăța… nu cred că este o idee tocmai grozavă! Somnul este foarte important și nu trebuie sărit!

Al doilea sfat, mai bine mai puțin și bine, decât mult și prost!

Grile sau teorie? Propunerea mea este ca după fiecare capitol de teorie, să lucrezi grilele aferente acelui capitol pentru a-ți fixa informația! După ce treci prin toată materia, poți începe să faci grile amestecate din toate capitolele și subiecte date în anii trecuți!

Grilele te vor ajuta să reții mult mai bine informațiile pe care nu le stăpânești! Te poate ajuta și dacă îți notezi undeva acele grile care îți pun probleme

Sfatul nr.3: pune bazele materiei învățând teoria și fixează materia lucrând grile!

Încearcă să-ți controlezi emoțiile negative și nu le lăsa să te copleșească!

Știu că emoțiile sunt colosale, că toată lumea are așteptări mari de la tine și nu vrei să dezamăgești pe nimeni, dar încearcă să nu te gândești la aceste lucruri! Emoțiile sunt cu atât mai mari, cu atât nu stăpânești bine materia! Așa că învața cât să fii sigur pe ceea ce știi, iar emoțiile se vor diminua! Nu vor dispărea complet, este imposibil să nu ai emoții! Când vei ajunge în sala de examen, gândește-te că e timpul să demonstrezi cât de mult ai muncit, cât de mult te-ai dăruit pentru visul tău când prietenii sau colegii tăi se distrau și ai încredere că va fi bine! Pentru că va fi BINE!

Cel de-al patrulea sfat este să folosești emoțiile în favoarea ta și nu le lăsa să te copleșească!

Probabil cea mai frecventă întrebare… ai și timp liber dacă te pregătești pentru admiterea la medicină?

DA! Bineînțeles că da! Am avut destul timp liber deși am fost clasa a 12-a, am dat Bacalaureatul și evident admiterea! Timp liber este suficient, dar trebuie să îți organizezi programul astfel încât să acorzi suficientă atenție învățatului! Am jucat tenis, am mers la sală, am ieșit cu prietenii, am mers la petreceri și cu toate astea, am reușit ceea ce mi-am propus! Admis în dreptul numelui meu!

Ultimul sfat, nu uita să te bucuri de viață, de ceea ce îți place să faci pentru că ai timp suficient! Organizează-l și vei vedea!

Aceasta a fost povestea succesului meu și câteva sfaturi pentru viitorii studenți la medicină! Sper că te-am ajutat măcar puțin cu acest articol și îți urez MULT SUCCES!

Dacă aveți și alte întrebări legate de admiterea la medicină sau legate de Bacalaureat, vă rog să îmi scrieți pe INSTAGRAM sau FACEBOOK !

Voi răspunde tuturor la orice nelămurire! Vă mulțumesc!