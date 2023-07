Cristiana, eleva de nota 10 și liderul generaţiei de la Școala Blejoi

Cristiana Iovan e liderul generaţiei de la Școala Blejoi.

A încheiat gimnaziul cu media generală 10, iar rezultatul obținut la evaluarea națională îi permite să intre la liceul pe care şi-l dorește.

Cristiana este o adolescentă conștientă de potenţialul său, care știe să lupte pentru ceea ce consideră că merită. Nu a învățat neapărat pentru media 10, ci mai degrabă pentru a fi prima în școală.

A avut o dublă motivație pentru acest obiectiv: și-a dorit ca mama – Ramona Ivan este directorul Școlii „Radu Tudoran” – să fie mândră de rezultatele ei, și să învețe aproape de perfecțiune, pentru ca notele să nu poată fi contestate de nimeni. Și o afirmă clar și răspicat: „Este munca mea, nu a mamei!”

Cristiana a acordat publicației locale Info Blejoi următorul interviu:

– Cum ai explica calificativele excelente pe care le-ai obţinut la şcoală?

– Dacă înveţi cu pasiune şi eşti concentrat pe ceea ce faci, vin şi rezultatele. Şi muncă, pentru că în clasa a VIII-a am lucrat peste „program”.

Performanţa o datorez însă şi părinţilor care au fost tot timpul lângă mine, dar mai ales sprijinului pe care l-am primit în ultimul an de la profesorii de matematică și limba română, care într-o perioadă plină de incertitudini, nu au intrat în grevă, au venit la școală, ba chiar au făcut și ore suplimentare. Pot să spun că noi am avut noroc.

La alte școli, din această cauză, elevii de clasa a VIII-a erau deja în vacanță…

– Ai fost tot timpul de 10, sau au mai existat și… „accidente”?

– Am avut și note mai puțin bune… La istorie, de exemplu, în prima zi de școală cu prezență fizică după pandemie, nu am fost pregătită așa cum ar fi trebuit.

– Te-a afectat așa mult pandemia?

– Nu! Pentru mine, perioada asta a însemnat să învăț cum se face tehnic comunicarea on-line. Acolo a fost doar un „accident”. Dezamăgirea a fost alta: obținusem bursă, trebuia să merg cu cei mai buni colegi din școală în tabăra de vară, dar vacanța s-a anulat din cauza covid-ului.

– Pentru un şef de promoţie, aşa cum eşti şi tu, cum ţi s-a părut testul de la evaluarea naţională?

– Destul de uşor, dar asta nu înseamnă că nu am avut emoţii. Și înainte de examene – tuturor ne era teamă că se „îngheață” anul, ori că examenele se amână pentru la toamnă, dar şi după, pentru că așteptările celor din jur erau mari.

– Înţeleg că te preocupă studiul, dar mai ai şi timp liber?

– Bineînţeles! Citesc, în weekend ies cu prietenele, ne plimbăm cu bicicleta. Am făcut și sport, 10 ani, până când am început clasa a VIII-a. Dans sportiv, un fel de gimnastică cu elemente acrobatice legate între ele. Cu echipa, am luat „aur” și la concursuri naționale, și la europene.

– Examenele au trecut, acum eşti în vacanţă…

– Da, abia aştept să plec la mare, să mă văd cu sora mea. O să am timp şi pentru prietenii mei cei mai buni, să ne plimbăm sau să mergem la un film…

– Care este visul tău?

– Să fiu doctor! Mi-ar plăcea să studiez la Universitatea „Carol Davila”, să pot să ajut oamenii.