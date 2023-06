Criza din învățământ – Ministrul Educației aduce clarificări într-o conferință de presă

Conform unui anunţ al Ministerului Educaţiei, conferinţa, programată la ora 12, va avea ca temă ”clarificarea aspectelor referitoare la aplicarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 53 din 1 Iunie 2023”.

OUG a fost adoptată joi, de Guvern, însă liderii sindicali s-au declarat nemulţumiţi de majorarea salarială propusă prin actul normativ, anunţând că greva declanşată în 22 mai va continua.

În această dimineaţă, purtătorul de cuvânt al Guvernului Dan Cărbunaru a făcut precizări în legătură cu ordonanţa şi cu modul în care Guvernul a răspuns solicitărilor sindicaliştiilor, prezentând inclusv un pasaj amplu din Nota de fundamentare a actului normativ.

Dan Cărbunaru : ”Guvernul a îndeplinit solicitările sindicaliştilor, fiind acordate majorări salariale de 1.000 lei brut/lună personalului didactic şi didactic auxiliar, respectiv de 400 de lei brut/lună pentru personalul nedidactic.

De asemenea, pentru a oferi garanţiile solicitate de reprezentanţii federaţiilor sindicatelor din învăţământ privind acordarea unui salariu la nivelul salariului mediu brut pe economie pentru debutanţi sau asistent universitar, Executivul şi-a asumat acest angajament, care a fost inclus în Nota de fundamentare a Ordonanţei de Urgenţă privind majorările salariale din învăţământ.

În urma negocierilor Guvern – sindicate s-a convenit asupra faptului că majorarea salarială acordată reprezintă un avans din creşterile salariale de care ar urma să beneficieze personalul didactic/didactic auxiliar şi nedidactic din sistemul naţional de învăţământ începând cu 1 ianuarie 2024.

Intrarea în plată a noii grile de salarizare va fi realizată etapizat, pentru o perioadă de trei ani: 40% în primul an, 30% în al doilea an, 30% în al treilea an. Ministerul Muncii va finaliza legea nouă a salarizării până la 1 septembrie a.c., iar Guvernul o va trimite în Parlament pentru a intra în vigoare din 1 ianuarie 2024.”

Noi precizări vor fi făcute la 12, în conferința de presă de la Ministerul Educației. Revenim cu detalii.