„Pactul pentru Tineri” – un demers inițiat pentru o generație de copii care așteaptă să fie salvată

Un „Pact pentru Tineri”, un pact pentru o generație care merită a doua șansă la educație. Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF)* a lansat la Iași, luni, 19 septembrie, prima dezbatere a proiectului național „Pactul pentru Tineri”, organizată în parteneriat cu Ministerul Educației, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Primăria Municipiului Iași și UNICEF.

Conferința a reunit la masa discuțiilor aproape toți actorii care se pot implica în rezolvarea a ceea ce statisticile descriu acum a fi o adevărată dramă națională: numărul îngrijorător al copiilor care abandonează școala. Prezența la masa dezbaterilor alături de miniștrii domeniilor cheie în problemele tinerilor, cât și de autoritățile locale, vectori ai comunității locale, experții în educație, cadre didactice, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai elevilor, a permis schițarea unei radiografii, incipiente, a situației. Dezbaterile au sugerat, cu luciditate, dar și cu emoție, faptul că abandonul școlar este o realitate care nu mai poate fi ignorată, un flagel care trebuie stopat, diminuat prin măsuri ferme, urgente.

Identificarea soluțiilor aplicate și a manierei în care se poate interveni eficient, cu rezultate, presupune un efort complex, dar valoros pe care și-l propune CONAF prin „Pactul pentru Tineri”, coagularea energiilor factorilor de decizie, a autorităților locale și a mediului de afaceri, a observat Cristina Chiriac, Președinta CONAF.

„Prin acest demers, ne dorim să scădem măcar cu 1% rata celor care decid să abandoneze studiile şi să găsim împreună cu Guvernul soluţii care să conducă pe termen lung la reducerea abandonului şcolar. Avem nevoie de programe de formare care combină pregătirea pentru muncă şi abilităţile tehnice cu cunoştinţele fundamentale, pentru a oferi mai multor tineri oportunitatea de a găsi locuri de muncă sau pentru a beneficia de oportunităţi de antreprenoriat. Reducerea intensităţii abandonului şcolar necesită soluţii şi cel mai important, necesită cooperare şi parteneriat între autorităţi, comunităţi locale şi mediul de afaceri, acţiuni eficiente şi incluzive”, a declarat Cristina Chiriac.

Gabriela Firea, Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, a admis că abandonul școlar este o realitate a comunităților din România, indiferent de etnie și a prezentat, în sinteză, proiectele de lege care urmează să fie puse pe agenda guvernului, Legea Prevenirii Separării Copilului de Familie, Garanția pentru Copii și Observatorul Național al Copilului.

„M-am bucurat să văd cât interes a suscitat problema extrem de importantă a reducerii abandonului școlar, toți cei prezenți în sala plină ochi a Colegiului Național Iași: profesori, specialiști în educație, reprezentanți ai mediului de afaceri, fiind deciși să se implice, să ofere soluții, să discute variante pentru ca abandonul școlar să devină, cât se poate de repede, o situație izolată. Înființăm Observatorul Național al Copilului și implicăm membrii comunităților locale pentru a identifica toți copiii aflați în situații de risc. În fiecare localitate va exista o structură comunitară consultativă – din care pot face parte preotul, învățătorul, medicul de familie, polițistul de proximitate, reprezentanți ai instituțiilor sau ai societății civile – care va identifica situațiile dificile. Dacă un copil are nevoie de sprijin îl va primi, în funcție de necesitățile concrete.”, a declarat Gabriela Firea.

Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Marius Budăi, a transmis un mesaj emoționant, de înțelegere a problemelor a căror sursă este sărăcia familiilor copiilor care abandonează școala, dar a adăugat că eforturile de a-i ajuta pe acești copii să se orienteze în alegerea profesiei trebuie să se intensifice, să devină mai eficiente și mai serioase.

„Trebuie să ieșim din paradigma burselor locurilor de muncă în care tinerii sunt informați doar cu pliante. Trebuie să le arătăm cum s-au transformat meserii clasice, dar foarte căutate și bine plătite. Trebuie să-i facem să se îndrăgostească de o meserie”, a spus ministrul Muncii. Marius Budăi a amintit și schimbările privind accesul la ajutor social, o reformă a venitului minim de incluziune, la care ministerul Muncii lucrează în colaborare cu Banca Mondială.

Simona Bucura Oprescu, Deputat în Parlamentul României, a declarat că „Pactul pentru Tineri” este un proiect complex, care coagulează energiile tuturor factorilor implicați în educația, viața și evoluția viitoare a tinerilor.

Sorin Ion, Secretar de Stat pentru învățământul preuniversitar, a declarat că abandonul școlar nu este o realitate de ultimă oră, ci un fenomen cu rădăcini ceva mai vechi în timp, care s-a acutizat. El a vorbit despre măsurile luate în ultimii ani pentru a reduce amplitudinea fenomenului, deoarece „este realmente vorba despre viitorul acestei țări”.

„Sunt foarte încântat de colaborarea cu CONAF și de implicarea confederației în acest proiect. M-a surprins că au lansat o acțiune de asemenea anvergură după doar două, trei săptămâni de la semnarea parteneriatului dintre CONAF și Ministerul Educației, dacă startul este atât de bun, urmarea nu poate fi decât eficientă”, a declarat Sorin Ion.

Luminița Costache, expert în educație al UNICEF, a remarcat efectul pozitiv al implicării comunității oamenilor de afaceri în educație și a mulțumit liderilor CONAF pentru implicarea agenției internaționale în proiectul „Pactului pentru Tineri”.

„Atunci când se coagulează toate forțele din societate pentru rezolvarea unei probleme, șansele de reușită sunt mult mai mari. Avem aproximativ 400.000 de copii de vârste școlare care sunt în afara sistemului educației. Într-un an se nasc aproximativ 200.000 de copii, asta înseamnă că două generații sunt în afara sistemului de educație. Avem peste 16.500 de mame sub 18 ani și, dintre acestea, aproape 700 sunt sub 15 ani. Este clar că trebuie să acționăm, dar e nevoie de o abordare integrată. Soluțiile nu sunt doar la ministerul Educației. Ca să readucem copii la școală avem nevoie și de un cadru legislativ coerent, de corelare între diversele inițiative, de susținere reciprocă și de finanțare adecvată”, a spus Luminița Costache.

De asemenea, Ionuț Cristian Ciubotaru, Vicepreședinte pentru dezvoltarea afacerilor la OMV Petrom, a declarat că „tranziția energetică este cheie pentru construcția unui viitor sustenabil în România. Acțiunile de sustenabilitate nu se rezumă doar la protejarea mediului, ci se adresează și mediului economic și celui social. Educația copiilor are un impact major în viitorul țării. În completarea celorlalte acțiuni în domeniul educației pe care OMV Petrom le susține, „Pactul pentru Tineri” este o oportunitate majora de a ne implica activ în susținerea sistemului de educație. Cu toții ne dorim să generăm o schimbare în bine și acesta este momentul să acționăm împreună”.

Părintele Dan Damaschin, fondatorul Asociației „Glasul Vieții”, a descris însă realitatea dureroasă a vieții copiilor, a îndemnat la luciditate și a sugerat ca instituțiile statului să ia în serios problema abandonului școlar și a numărului mare de mame adolescente.

„Dacă în Germania un copil lipsește o zi de la școală, poliția bate la ușa familiei și cere explicații. Nu școala, nu programa școlară este responsabilă pentru abandonul școlar. Instituțiile trebuie să-și facă treaba, familiile trebuie să fie responsabile. Școlarizarea este un act plătit de stat, este un drept, însă prezența la cursuri trebuie să fie asigurată”, a declarat părintele Dan Damaschin.

Mihai Chirica, Primarul municipiului Iași, susține că „rolul principal în acest program de reducere a abandonului școlar trebuie să devină unul de țară. Statul trebuie să găsească și să folosească toate resursele și toate pârghiile necesare pentru a-i motiva pe dascăli să își facă treaba cât mai bine, pe părinți să își poată susține copiii și pe tineri să își formeze o educație care să le permită să își construiască o carieră decentă aici, în țară”.

Nicoleta Munteanu, Vicepreşedintă CONAF şi fondatoare Kids in Business, a vorbit despre utilitatea educației antreprenoriale pentru copii, despre importanța digitalizării. A adăugat însă că dezbaterea de la Iași arată că cifrele îngrijorătoare privind fenomenul abandonului școlar și numărul mare de mame adolescente obligă societatea să se trezească la realitate și să acționeze.

În esență, a observat Cristina Chiriac, „știm că fără educație, fără networking, nu vom avea o economie dezvoltată, care să creeze bunăstare și nu vom avea nici antreprenori de succes. De aceea vrem să înțelegem fenomenul în toată complexitatea lui, să căutăm soluții și să urmărim atent aplicarea acestora. E momentul să abandonăm scepticismul și să acționăm în echipă”, a concluzionat președinta CONAF.

După Iași, dezbaterile vor continua pe 27 octombrie la Botoșani și pe 10 noiembrie la Piatra Neamț, urmând ca anul viitor să ajungă la Suceava, Slănic Moldova și Vaslui. „Pactul pentru Tineri” este punctul de pornire al unor acțiuni mai ample prin care CONAF se implică în implementarea educației vocaționale ca soluție pentru deficitul forței de muncă.

Evenimentul a fost moderat de Laura Hulubei, jurnalist și realizator de emisiuni radio și tv. În calitate de speakeri, au participat la conferință: Cristina Chiriac, Președintă CONAF, Gabriela Firea, Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Marius Budăi, Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Sorin Ion, Secretar de stat pentru învățământul preuniversitar, Mihai Chirica, Primarul Municipiului Iași, Simona Bucura Oprescu, Președinta Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din Camera Deputaților, Ionuț Ciubotaru, Vicepreşedinte pentru Dezvoltarea Afacerilor, OMV Petrom, Florentin Traian Ciobotaru, inspector școlar general adjunct în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Iași, Anca Hardulea, Director Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi, Părintele Dan Damaschin, Preot Misionar, Președintele Fundației „Glasul Vieții”, Eli Roman, Președintă Asociația SAMAS, , Luminița Costache, Specialist în educație la UNICEF, Roxana-Romana Revnic, Ofițer special psiholog la Direcția Siguranță Școlară, Inspectoratul General al Poliției Române, Manuela-Nicoleta Nicolae, Ofițer special psiholog la Direcția Siguranță Școlară, Inspectoratul General al Poliției Române și Nicoleta Munteanu, Fondatoare Kids in Business, Vicepreședintă CONAF, Bianca Fechet, Vicepreședintă Consiliul Județean Iași, Ștefan Urziceanu, Head of Corporate Social Responsability Carrefour, Daniela Nuță, Președinta FPEAS și Director General al Ability Hub.

„Pactul pentru Tineri” reprezintă un proiect național inițiat de CONAF și susținut de OMV Petrom în calitate de sponsor principal.

Parteneri: Consiliul Județean al Elevilor Iași, Asociația SAMAS, Glasul Vieții – Dan Damaschin, Asociația WeHelp, Asociația Un Pas Spre Educație, Căminul Felix, Asociația Educație și Viitor, Uniunea Studenților din România și Fundația pentru Educație și Vocație!

Sponsor: Carrefour România.

Parteneri media: AGERPRES, Antena 3 Constanta, Antena3 Valcea, Profit News TV, Iași TV Life, Litoral TV, TeleM Iasi Regional, Comunitatea Via Cluj Tv, Radio Hit Iaşi – 94,9 FM, Realitatea.NET, Capital România, Alo,Iasi, AUTO BILD, BiziLive.tv, CursDeGuvernare.ro, Chindia Media, City Press TV, Clubantreprenor.ro, e-femeia.ro, EM360, Evenimentul Regional al Moldovei, Focus Energetic, Infofinanciar Romania, Televiziunea GRUP IUBIM Brașovul – TV IBv-Channel, La Pas Prin Brașov, Masini si Utilaje pentru Constructii, Obiectiv – Vocea Brailei, Revista Biz, Revista CARIERE, Săptămâna Financiară, Transilvania 365, Ultima ora, Vocea Vâlcii, Wall-Street.ro, Revista PSYCHOLOGIES, Energynomics, Transilvania Business, Financial Intelligence și GOVNET, Iași TV Life, Litoral TV, TeleM Iași Regional și Evenimentul Regional al Moldovei.

*Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) este cea mai puternică confederație din România ce reunește interesele antreprenorilor în spiritul european al egalității de gen și egalității de șanse. CONAF reprezintă cea mai mare entitate de acest gen din România, o organizație care promovează și susține antreprenoriatul românesc, lucru fără precedent, care deschide orizonturi de colaborare și cooperare atât pe plan intern cât și internațional. CONAF a luat ființă ca urmare a necesității de a crea o cultură antreprenorială modernă, sustenabilă și echitabilă, nu numai pentru antreprenoriatul feminin, ci și pentru întregul mediu de business. CONAF are în componența sa 2 federații, 10 patronate, 5 asociații, 19 sucursale și peste 3.000 de companii.

CONAF organizează evenimente importante pentru societatea românească, centrate pe educație continuă, conștientizare și găsire de soluții pentru probleme și domenii de larg interes public. Dezvoltăm și finalizăm proiecte naționale cu un impact puternic, atât pentru societate, cât și pentru strategiile de dezvoltare ale autorităților centrale și locale.

Printre proiectele noastre, amintim „Pactul pentru Muncă”, în parteneriat cu FPPG, „Pactul pentru Educație Antreprenorială” și seria de dialoguri deschise, „Turismul Românesc: Între impas și oportunitate”, ce au generat pe lângă ecourile în spațiul public, decizii legislative și schimbări pozitive de mentalități. Sute de speakeri și mii de antreprenori au dezbătut în cele mai importante orașe românești, cele mai stringente probleme, au încercat să găsească soluțiile optime și cele mai bune strategii de viitor.

Promovarea pe scară largă a evenimentului și implicit a partenerilor noștri, atât pe canalele mass-media, în cadrul evenimentului cât și în comunitatea de business, va genera un plus valoare semnificativ pentru toate părțile implicate. De-a lungul timpului, evenimentele organizate de CONAF au avut un impact mediatic foarte mare. Cele peste 40 de comunicate de presă transmise, cele 1150 de preluări în mass media doar în 2021 și cele câteva zeci de speakeri prezenți în proiectele noastre naționale, arată atenția sporită pe care am acordat-o agendei publice, transmițând punctele noastre de vedere.