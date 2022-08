Conferință de final de proiect Erasmus la Şcoala Gimnazială Inv. Radu Ion

Pe data de 11 august la Şcoala Gimnazială Ȋnv. Radu Ion, din satul Vadu-Părului, a avut loc Conferința de încheiere a proiectului “ My digital inclusive “, KA1 cu cofinanțare prin programul european Erasmus +.Cadrele didactice : învățători, profesori, directori au fost alaturi de noi pentru a le împărtăși experiența acumulată în cei trei ani de desfășurare a mobilităților din proiect.

Proiectul a avut ca ṭintă dezvoltarea profesionala a 5 cadre didactice care, participând la cate un curs și o activitate de vizitare a unei ṣcoli și schimb de bune practici au transmis mai departe cunoștințele și resursele însușite și au venit cu idei inovatoare în scoală, urmând ca în anul ṣcolar următor, elevii să se bucure de noi metode de predare.

Proiectul implementat din 2019 a avut ca obiective: îmbunătățirea competentelor digitale prin însușirea unor instrumente și aplicații digitale , însușirea unor instrumente de lucru și a competenṭelor psiho-pedagogice în activitatea didactica cu elevii cu cerințe educaționale speciale, creșterea motivației pentru învățare a elevilor cu diverse dizabilități din unitatea noastră , o mai mare internaționalizare a scolii noastre prin promovarea valorilor europene și armonizarea metodelor și a instrumentelor de lucru cu cele din alte ṣcoli europene.

Astfel, trei cadre didactice – doua de la nivel primar și directorul adjunct au participat în perioada 21-27 iunie 2021 la cursul „ICT în the classroom – Innovative Tools to facilitate Students Learning, Collaboration and Creativity-”organizator : European Academy of Creativity, în Valencia, Spania, iar doua cadre didactice de la gimnaziu au fost cursanți în perioada 22-28 august 2021, în Split, la cursul “Inclusion în Diversity : Special needs în education”, organizat de Erasmus Courses Croația.

La aceste cursuri, participanții ṣcolii noastre și-au îmbunătățit și competenṭele de comunicare în limba engleza, au făcut cunoștință cu cultura ṭarilor vizitate, cu istoria și patrimoniul cultural european, au purtat discuții cu profesioniști în domeniu privind lucrul la clasa cu diverse intrumente digitale, dar și cu diverse moduri de abordare și de identificare al dizabilităților fizice, psihice și de învățare la elevii care au un altfel de comportament și de ritm în învățare.

La finalul cursurilor, cadrele didactice au obținut și certificate de participare și s-au arătat foarte mulțumite de ceea ce au învățat pe parcursul săptămânii de curs. La capitolul de integrare al copiilor cu cerințe educaționale speciale, sistemul de învățământ croat a făcut mulți pasi înaintea noastră, oferind celor doi participanți la cursul din Split, modele de buna practica.

În semestrul al II lea al anului scolar 2021-2022, trei cadre didactice au vizitat într-un schimb de experiență Colegio Sao Miguel din Fatima, Portugalia.Pe parcursul a 5 zile, au putut să asiste la diferite ore atât la nivel de gimnazial cât și și la nivel liceal și să observe modul în care profesorii portughezi integrează tehnologia în cadrul lecțiilor, dar și al diferitelor proiecte școlare și extrașcolare.Cele trei cadre didactice ale ṣcolii noastre au stat de vorba cu elevii portughezi, au avut o întălnire cu membrii din conducerea scolii și au reușit să promoveze valorile și cultura noastră națională.

De asemenea, colegii portughezi s-au arătat interesați să afle mai multe despre sistemul educațional romanesc, precum și despre modul în care lucram cu elevii cu cerințe educaționale speciale.

Participanții la mobilitate au observat că în acest colegiu exista mult sprijin pentru acești elevi : un psiholog scolar, un profesor de sprijin, iar profesorii lucrează în echipa – co-teaching.

Astfel, cei trei participanți romani și-au atins obiectivele mobilității : și-au îmbunătățit competențele de folosire a tehnologiei la clasă, prin observarea unor lecții la școala gazdă ( au văzut cum elevii utilizează o imprimanta 3D ); au descoperit moduri de colaborare elev-elev, profesor-elev, de oferire a feedback-ului pentru munca elevilor folosind instrumente digitale și au putut observa modul în care profesorii lucrează cu elevii cu nevoi speciale .

Din punct de vedere cultural, cele trei cadre didactice de la Scoală Gimn. Inv. Radu Ion , au explorat frumosul orășel Fatima, celebru pentru pelegrinii care vin an de an să vadă locul unde s-a arătat Fecioara Maria, dar și boema capitală a Portugaliei, Lisabona, un oraș cu mult farmec.

Ultima mobilitate a proiectului “My Digital Inclusive School “ a avut loc în luna iunie, 2022, când doua cadre didactice : prof. de matematica și coordonatorul proiectului au vizitat o scoală din orășelul Hammel, din Danemarca.

Profesorii romani au fost întâmpinați la ṣcoala Soendervangskolen de către domnul director și profesorul coordonator dl. Per Clausen.

“Ajunse în -Tara fericirii- am descoperit un sistem educațional foarte diferit de al nostru: copiii veneau la ṣcoală cu bicicleta, ṣcoal arata ca un campus, cu mult spaṭiu de joacă, terenuri de sport, activități/jocuri de recreere în interiorul ṣcolii, copiii luau prânzul la cantina ṣcolii plătind o suma în funcție de bugetul familiei sau luând prânzul la pachețel în clasă ( fructe, legume puse de către părinți ).La clasa elevii lucrau în echipe sau în perechi folosind device-uri precum Chrombook-uri date de către ṣcoală. Nu aveau voie cu telefoanele mobile. Multe activități erau sub forma de proiecte.

Ne-a impresionat de asemenea , dotarea ṣcolii.Am asistat și la câteva ore de integrare a elevilor de alte naționalități, a căror limbă nativă, nu era daneza, aceștia fiind luați separat sau în grupuri mici, oferindu-le sprijin pentru a învața și a pronunța corect limba daneza.Am aflat astfel, diverse povesti de viață ale acestor copii care au fost nevoiți să plece cu familia în alte ṭari.Printre aceștia , numarandu-se și câțiva elevi romani cu care am stat de vorba și am fost surprinse să vedem că au învățat destul de repede limba daneza.

Pentru a-i ajuta să se integreze în comunitatea școlară dar și în sistemul danez de învățământ, profesorii foloseau la ore jocurile educative și tehnologia.

Discutând și cu profesorii din scoală, am observat cât de destinși erau și elevii dar și profesorii care se puteau relaxa în pauză, având un confort material în ṣcoală, începând cu cancelaria dotată cu o bucătărie modernă, cu holuri primitoare, dar și cu un mini cinematograf unde își puteau desfășura orele cu elevii, vizionând și discutând pe marginea unui film.

Cu siguranță, a fost o experiență unica în cariera noastră”-afirma coordonatorul proiectului, prof. Emilia Alexe, “ne dorim și noi să avem această baza materială în ṣcoală și să folosim aceste metode de predare-comunicare-învățare , dar să avem și personal calificat care să ne ajute în lucrul cu elevii care au diferite disfuncṭionalităṭi în învățare.”

Colegii participanți la Conferința finala, au apreciat materialele de diseminare și au fost dornici să afle mai multe despre acest program european, Erasmus + care ne-a ajutat să ne îndeplinim obiectivele propuse într-un context internaṭional.

Mulțumim și Primăriei Comunei Albești-Paleologu, care a fost mereu alături de noi !

Putem afirma că , da, Erasmus + transformă vieți și dă un alt sens educației!”

Pof. coordonator proiect Erasmus + : Emilia Alexe