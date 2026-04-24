Carburanții se scumpesc din nou. Cât costă benzina și motorina la Ploiești

După două săptămâni de scăderi, prețurile carburanților au crescut din nou în toată țara începând de joi, 23 aprilie 2026. Astfel, în mai puțin de 24 de ore, stațiile de carburant au operat două majorări succesive.

- Publicitate -

La Ploiești, vineri, 24 aprilie 2026, prețurile la motorină standard este între 8,78 de lei și 9,07 lei, în timp ce benzina este la prețuri cuprinse între 8,45 și 8,73 lei.

În ceea ce privește carburanții de calitate, la Ploiești prețurile sunt cuprinse între 9,55 lei – 9,89 lei pentru motorina premium și 9,10 – 9,36 lei pentru benzina premium.

- Publicitate -

Această evoluție ridică tot mai multe semne de întrebare privind nivelul la care se vor stabiliza prețurile carburanților.

Pentru șoferi și companii de transport, aceste scumpiri succesive se traduc direct în costuri mai mari, care pot genera, în lanț, majorări de prețuri la bunuri și servicii. În perioada următoare, evoluția cotațiilor petrolului și deciziile distribuitorilor vor fi decisive pentru direcția în care vor merge prețurile la pompă.

Sursa: peco-online.ro, monitorulpreturilor.info.