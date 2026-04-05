Motorina premium, mai ieftină decât cea standard în unele benzinării din România. Scumpirile recente au anulat reducerea accizei

Un fenomen neașteptat a apărut pe piața carburanților din România, unde, în unele stații, motorina premium se vinde la un preț mai mic decât motorina standard. Situația vine în contextul unor scumpiri accelerate ale carburanților din ultimele zile, care au anulat practic efectul reducerii accizei anunțate de autorități.

- Publicitate -

Carburanții s-au scumpit înainte de reducerea accizei

În ultimele două zile, prețurile la carburanți au crescut cu aproximativ 0,30 lei pe litru. Astfel, reducerea accizei de 0,36 lei, programată să intre în vigoare de luni, a fost aproape complet compensată de aceste majorări.

Pe fondul acestor scumpiri, piața a generat și o situație atipică: în anumite benzinării, motorina premium a ajuns să fie mai ieftină decât motorina standard, deși, în mod normal, sortimentul premium este mai costisitor.

- Publicitate -

Un exemplu concret arată că motorina standard se vinde cu aproximativ 10,51 lei/litru, în timp ce motorina premium poate fi găsită la 9,84 lei/litru în cadrul aceluiași lanț de benzinării.

De ce a ajuns motorina premium mai ieftină

Specialiștii din domeniul energetic indică două posibile explicații pentru această anomalie de preț: una comercială și una tehnică.

Explicația comercială ține de schimbarea comportamentului consumatorilor. În contextul scumpirilor, mulți șoferi au renunțat la combustibilul premium și s-au orientat către varianta standard, mai ieftină. Cererea crescută pentru motorina standard ar fi putut duce la epuizarea rapidă a stocurilor, în timp ce rezervele de motorină premium au rămas mai mari. În aceste condiții, unele companii ar fi redus prețul motorinei premium pentru a stimula vânzările și a evita acumularea de stocuri.

- Publicitate -

„Explicația tehnică are legătură cu durata de valabilitate a carburanților. „Explicația tehnică ține de faptul că atât benzina, cât și motorina sunt produse perisabile, ele nu pot fi ținute la infinit. De pildă, pe partea de motorină, în mod normal, durata este de 6-12 luni. La benzină 3-6 luni, sigur că poți să pui aditivi, poți să mai tratezi cu anumite substanțe, care să-i prelungească valabilitatea”, a explicat pentru Digi 24.ro Eugenia Gusilov, expert în Energie.

Diferențe de preț între benzinării

Datele din aplicația Monitorul Prețurilor, citate de stiripesurse.ro, arată că situația neobișnuită persistă în unele stații din București:

Motorina premium poate fi găsită la aproximativ 9,84 lei/litru în anumite stații Rompetrol

în anumite stații Rompetrol La alte stații, precum Petrom, motorina premium ajunge la 10,70 lei/litru

Motorina standard se vinde, în unele cazuri, cu peste 10,29 – 10,38 lei/litru

În ceea ce privește benzina standard, cele mai mici prețuri raportate pornesc de la aproximativ 9,11 lei/litru, în timp ce în alte stații prețul depășește 9,60 lei/litru.

- Publicitate -

Posibile efecte în perioada următoare

În paralel cu evoluțiile din România, la nivelul Uniunii Europene sunt analizate măsuri pentru prevenirea unei eventuale penurii de carburanți, pe fondul tensiunilor energetice generate de conflictul din Orientul Mijlociu. Specialiștii avertizează că volatilitatea prețurilor ar putea continua în perioada următoare, iar diferențele neobișnuite între tipurile de combustibil ar putea apărea temporar și în alte zone, în funcție de stocuri și de comportamentul consumatorilor.