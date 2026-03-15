Care sunt prețurile dacă vrei să-ți cumperi un apartament în Ploiești în martie 2026

Potrivit analiștilor imobiliari, piața imobiliară din România a continuat să crească moderat în prima parte a anului 2026, cu 10-15%, pe fondul inflației și a scumpirilor constante la materiile prime. Cu toate acestea, încă se observă o cerere ridicată pentru locuințe în marile orașe din țară, scrie Gândul.

Cele mai mari prețuri la imobiliare se găsesc în Cluj și București. Astfel, în 2026, Cluj-Napoca își consolidează poziția de cel mai scump oraș din țară în ceea ce privește achiziția unui apartament. Aici, o garsonieră ajunge la aproximativ 118.000 de euro, în timp ce un apartament cu 2 camere depășește 175.000 de euro, iar unul cu 3 camere se apropie de 235.000 de euro, scrie sursa citată.

București, este a doua cea mai scumpă piață rezidențială din țară. Aici, o garsonieră ajunge la aproximativ 88.000 de euro, în timp ce un apartament cu 2 camere se vinde cu 132.000 de euro, iar unul cu 3 camere costă, în medie, 175.000 de euro.

Prețuri ceva mai accesibile găsim în orașele de dimensiuni medii sau în cele mai puțin dezvoltate economic. Însă, și aici s-au înregistrat creșteri în ultimul an.

În Ploiești, o garsonieră costă în jur de 55.000 de euro, iar un apartament cu 2 camere, aproximativ 82.000 de euro. Pentru 3 camere, prețul mediu ajunge la 108.000 de euro.

Cele mai ieftine locuințe sunt în orașe precum Vaslui, Târgoviște sau Târgu Jiu. Aici, garsonierele pornesc de la 48.000 de euro (Târgoviște), iar apartamentele cu 2 camere se găsesc chiar și la 68.000 de euro (Vaslui).

Specialiștii din imobiliare estimează că piața rezidențială va continua să crească și în următorii ani, dar într-un ritm ceva mai temperat.