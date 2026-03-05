Ce spune ministrul Energiei despre posibilitatea ca prețul carburantului să ajungă la 10 lei

Miercuri, 4 martie 2026, la Antena 3, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a fost întrebat care este posibilitatea ca prețul carburantului să ajungă la 10 lei în România. Acesta nu a oferit un răspuns ferm.

- Publicitate -

„Sunt atât de multe variabile încât, dacă întrebaţi orice ministru al Energiei acum cinci ani de zile dacă va ajunge preţul carburantului la 8 lei… Ca să fiu foarte explicit: în anumite condiţii, într-un anumit interval de timp, este evident că poate să fie, peste un an, doi, trei, cinci, zece, nu ai de unde să ştii aceste lucruri.

Ceea ce a făcut Ministerul Energiei şi România încă de acum cinci zile, şi anume rute diferite, extinderi de contracte, am apelat toate contactele pe care le am din Singapore până în Statele Unite ale Americii, plus o treabă extraordinară făcută de Consiliul Concurenţei, ANPC, ANAF şi toate companiile din industria petrolului, am reuşit cea mai mică creştere de preţuri din toată Uniunea Europeană”, a declarat Bogdan Ivan, citat de News.ro.

- Publicitate -

Ministrul a amintit că au mai existat momente în care s-a speculat că preţul carburantului va ajunge la 10 lei, iar acest lucru nu s-a întâmplat, în urma intervenţiei autorităţilor.