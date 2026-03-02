Cât aur mai are BNR în rezerva națională și cât valorează

Banca Națională a României (BNR) anunță că rezervele valutare au scăzut în luna februarie 2026, ajungând la 65.023 milioane euro la data de 28 februarie 2026, de la 65.812 milioane euro la 31 ianuarie 2026.

În cursul lunii februarie, BNR precizează că au fost înregistrate intrări de 3.574 milioane euro, provenite în principal din modificarea rezervelor minime în valută ale băncilor, alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor și alte operațiuni.

De asemenea, au fost înregistrate ieșiri de 4.363 milioane euro, care includ, între altele, modificarea rezervelor minime în valută, plăți de rate și dobânzi la datoria publică în valută (aprox. 1.259 milioane euro), plăți din contul Comisiei Europene și alte ieșiri.

BNR arată că rezerva de aur s-a menținut la 103,6 tone, iar în funcție de evoluția prețurilor internaționale, valoarea acesteia a fost de 14.616 milioane euro.

Rezervele internaționale ale României (valute + aur) au fost de 79.639 milioane euro la 28 februarie 2026, față de 80.033 milioane euro la 31 ianuarie 2026.

BNR mai precizează că plățile scadente în luna martie 2026 în contul datoriei publice denominate în valută (directe sau garantate de Ministerul Finanțelor) însumează circa 638 milioane euro.