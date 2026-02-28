Cât costă un an de vechime pentru pensie în 2026

Românii care nu și-au completat perioada de cotizare necesară pentru pensie pot cumpăra retroactiv ani de vechime, plătind contribuțiile în avans printr-un contract de asigurare socială facultativă cu Casa Teritorială de Pensii, potrivit digi24.ro.

- Publicitate -

Cum se calculează costul în 2026

Contribuția pentru un an întreg de vechime este determinată de salariul minim brut pe economie și de cota de asigurări sociale (CAS) de 25%. Pentru anul 2026, baza de calcul este salariul minim stabilit pentru 2025, de 4.050 de lei. Astfel, suma minimă datorată pentru un an de vechime este:

Contribuția lunară: 25% din 4.050 lei → 1.012,50 lei/lună

Contribuția anuală: 12 luni × 1.012,50 lei → 12.150 lei pe an

Ce se întâmplă dacă salariul minim crește în 2026

Guvernul analizează o majorare a salariului minim brut la 4.325 lei începând cu 1 iulie 2026. Dacă această modificare va fi adoptată, costul pentru un an de vechime va crește proporțional:

- Publicitate -

Contribuția lunară: 25% × 4.325 lei = 1.081,25 lei

Contribuția anuală: 1.081,25 × 12 = 12.975 lei

Astfel, pentru un an de vechime, românii ar plăti cu aproximativ 825 lei în plus față de nivelul actual.

Cine poate cumpăra vechime și care sunt condițiile

Prin intermediul asigurării sociale facultative, o persoană poate încheia un contract pentru a achita contribuții pentru perioade anterioare în care nu a avut venituri sau nu a fost asigurată obligatoriu (de exemplu în perioade fără contract de muncă). Contractul se încheie cu Casa Teritorială de Pensii, iar plata se poate face fie lunar, fie integral.

Limitări importante

Se poate cumpăra vechime pentru perioade necontributive, dar unele perioade pot fi recunoscute prin alte forme de asimilare (de exemplu, servicii militare, concedii pentru creșterea copilului) fără plata CAS.

- Publicitate -

Acordarea vechimii retroactive nu garantează automat o pensie mai mare, aceasta depinzând de contribuțiile totale și de legislația în vigoare la momentul pensionării.