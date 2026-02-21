Cum pot obține părinții tichete pentru creșă, în valoare de 710 lei/copil. Acte necesare

Noile prevederi pentru tichetele de creșă în 2026 aduc un sprijin substanțial pentru părinții care revin la muncă și nu beneficiază de concediul și indemnizația pentru creșterea copilului. Aceste beneficii, acordate lunar, pot fi utilizate exclusiv pentru plata serviciilor de îngrijire timpurie oferite de creșe sau alte unități de educație antepreșcolară, conform digi24.ro.

Potrivit legislației în vigoare (Legea nr. 165/2018), tichetele de creșă fac parte din biletele de valoare și sunt un instrument prin care angajatorii pot sprijini financiar părinții în acoperirea costurilor cu serviciile educaționale pentru copiii lor. Acordarea tichetelor nu este un drept universal, ci un beneficiu stabilit de angajator în politica internă de beneficii.

Cine poate primi tichetele

Tichetele se pot acorda lunar angajaților care nu beneficiază de concediul și indemnizația pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 ani sau, în cazul copiilor cu handicap, până la 3 ani.

Ele se acordă la cerere, unuia dintre părinți sau tutorelui legal, pe baza livretului de familie.

Nu sunt eligibili, printre alții, asistenții maternali profesioniști sau persoanele care găzduiesc copilul în regim de plasament temporar sau de urgență.

Valoarea sprijinului

În semestrul I al anului 2026, valoarea maximă a tichetelor de creșă este de 710 lei pe copil pe lună. Această sumă, stabilită prin ordin al autorităților, se aplică atât lunilor din 2025 pentru care s-a prelungit plafonul, cât și primelor luni din 2026.

În situația în care tichetele nu pot fi emise pe suport electronic, contravaloarea acestora este plătită direct de angajator către creșa sau entitatea la care este înscris copilul.

Cum se folosesc tichetele

Tichetele pot fi utilizate exclusiv pentru achitarea taxelor la creșa sau la entitățile asimilate (inclusiv unități private de educație timpurie sau serviciile de bonă autorizate). Ele trebuie să includă, pe suportul electronic, datele emitentului, perioada de valabilitate și identitatea salariatului beneficiare.

Documente necesare pentru acordare

Pentru a primi tichete de creșă, angajații trebuie să depună:

