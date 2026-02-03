Ce se întâmplă cu ROBOR: investigația care ar putea zgudui sistemul bancar din România

Investigația privind creșterea ROBOR, indicele care influențează direct ratele la credite, se apropie de final. Consiliul Concurenței anunță că dosarul ar putea avea un impact major asupra sistemului bancar, în contextul unor suspiciuni de schimburi de informații între băncile implicate.

Consiliul Concurenței promite să finalizeze, în perioada următoare, investigația privind modul de stabilire a indicelui ROBOR, una dintre cele mai sensibile anchete aflate în desfășurare, cu implicații directe asupra pieței financiare și a costurilor de creditare.

Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă desfășurate pe 2 februarie 2026, unde președintele instituției, Bogdan Chirițoiu, a confirmat că raportul echipei de investigație este deja finalizat și se află în procedura de verificare internă, precum și în analiză la Comisia Europeană.

„Suspiciunea este legată de creșterea ROBOR. Există suspiciunea că, fiind stabilit de bănci, ar fi putut exista un schimb de informații între acestea”, a declarat Chirițoiu.

ROBOR este indicele de referință al pieței monetare interbancare, calculat pe baza cotațiilor transmise zilnic de un grup de bănci selectate de Banca Națională a României. Evoluția acestuia influențează direct dobânzile la creditele în lei, atât pentru persoane fizice, cât și pentru companii.

Potrivit șefului autorității de concurență, miza investigației este una majoră, având în vedere dimensiunea instituțiilor financiare implicate și nivelul sancțiunilor prevăzute de lege.

„Este potențial cel mai important caz al anului. Amenzile sunt proporționale cu cifra de afaceri, iar băncile care participă la sistemul ROBOR sunt companii foarte mari. Dacă vor fi găsite vinovate, sancțiunile pot fi semnificative”, a explicat Chirițoiu.

Consiliul Concurenței și-a propus să finalizeze investigația în primul semestru al acestui an, înainte de expirarea mandatelor actualei conduceri, pentru a evita eventuale probleme procedurale. O decizie finală ar putea clarifica dacă mecanismul de stabilire a ROBOR a funcționat corect sau dacă piața a fost distorsionată, cu efecte în lanț asupra întregului sistem bancar.