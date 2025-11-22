- Publicitate -
Sancțiunile împotriva rafinăriei Petrotel Lukoil au intrat în vigoare

Marius Nica
Marius Nica

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că sancțiunile SUA pentru rafinăria Petrotel din Ploiești au intrat în vigoare pe 21 noiembrie. Pentru benzinăriile Lukoil din România, sancțiunile se aplică din 13 decembrie.

Guvernul va publica luni, 24 noiembrie, un proiect privind un mecanism propriu de sancțiuni pentru Lukoil.

„Pentru rafinăria Lukoil, care este pe o anumită entitate juridică, sancțiunile au intrat în vigoare. Există un act normativ pe care luni îl vom publica în transparență, care este întrr-o fază avansată, prin care România își stabilește un mecanism de sancțiuni care completează actualul cadru pe care îl avem, care ne permite să punem sancțiuni doar pentru decizii care sunt luate de țările Uniunii Europene, în așa fel încât, săptămâna viitoare, acesta să fie adoptat″, a precizat Ilie Bolojan, potrivit hotnews.ro.

Acesta nu a oferit informații cu privire la reluarea activității rafinăriei și nici ce se întâmplă cu cei peste 500 de angajați ai unității de producție de carburanți Lukoil de la Ploiești. ”Compania Lukoil trebuie să ia deciziile de rigoare cu. privirfe la salariați” a spus Bolojan.

Premierul a spus că mecanismul pe care îl va propune guvernul „înseamnă supravegherea activității astfel încât să ne asigurăm că afacerile acestor companii se desfășoară independent și că fluxurile financiare nu duc către Rusia”.

Bolojan a dat asigurări că România are suficiente stocuri de carburanți, astfel că nu este afectată de faptul că rafinăria Petrotel nu funcționează, fiind în mentenață până la 1 decembrie.

În ceea ce privește rețeaua de 320 de benzinării, premierul speră ca până pe 13 decembrie, când intră în vigoare sancțiunile SUA, acestea să-și găsească un nou proprietar.

