Poluare în Ploiești. Explicațiile lui Andrei Corlan, șeful Gărzii Naționale de Mediu

- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEconomic

Cum se va calcula impozitul pe mașini în 2026

Marius Nica
Autor: Marius Nica
auto

Parlamentul a votat legea din pachetul doi de măsuri fiscal-bugetare, prin care vor fi majorate taxele și impozitele locale din 2026.

- Publicitate -

Astfel, impozitele pe locuință vor crește, în medie cu 70% față de acest an, iar la calcularea impozitului auto se va ține cont și de norma de poluare.

Astfel, potrivit digi24.ro, formula de calcul va crește impozitul pe mașini, ca o fracție de 200 cmc și va avea mai multe praguri, la 1600, la 2000, la 2600 și la 3.000cmc.

- Publicitate -

Astfel, pentru o mașină cu o capacitate cilindrică de 1.600cmc și cu o normă de poluare Euro 3 impozitul va fi anul viitor 240 lei, în timp ce pentru aceeași capacitate cilindrică, dar cu o normă de poluare Euro 6, se va plăti 200 lei.

La motoarele mai mari, de peste 2.000 cmc, pentru Euro 3 se va plăti aproximativ 1000 de lei, iar pentru Euro 6 aproximativ 850 lei.

Mașinile electrice nu vor mai fi exceptate de la plata impoziotului anual, însă taxa introdusă este una modică și unică, de 40 lei.

- Publicitate -

De asemenea, un cumpărător care vrea să achiziționeze o mașină  sau un imobil trebuie să facă dovada că și-a plătit toate impozitele locale.

Cresc impozitele pentru locuințe și mașini din 2026. Vot în Parlament

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Angajăm agent vânzări de evenimente și publicitate online

Oferim condiții de muncă bune și salariu pe măsura rezultatelor obținute.
Solicităm experiență similară, cunoașterea limbii engleze nivel mediu și permis auto categoria B.
Un plus major îl constituie aptitudinile de comunicare verbală și scrisă.

Contactează-neContactează-ne

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Exclusiv

Muzeul unic care spune istoria petrolului românesc

Oana Stoica Oana Stoica -
În centrul Ploieștiului, într-o clădire care încă păstrează eleganța...

EXCLUSIV Ce spune Consiliul Concurenței despre scumpirea carburanților

Marius Nica Marius Nica -
Observatorul Prahoveana a solicitat un punct de vedere...

Un milion de euro băgați în tavanele Spitalului de Pediatrie Ploiești, clădire cu risc seismic

Corina Matei Corina Matei -
Clădirea în care funcționează Spitalul de Pediatrie Ploiești, care...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -