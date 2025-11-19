Cum se va calcula impozitul pe mașini în 2026

Parlamentul a votat legea din pachetul doi de măsuri fiscal-bugetare, prin care vor fi majorate taxele și impozitele locale din 2026.

Astfel, impozitele pe locuință vor crește, în medie cu 70% față de acest an, iar la calcularea impozitului auto se va ține cont și de norma de poluare.

Astfel, potrivit digi24.ro, formula de calcul va crește impozitul pe mașini, ca o fracție de 200 cmc și va avea mai multe praguri, la 1600, la 2000, la 2600 și la 3.000cmc.

Astfel, pentru o mașină cu o capacitate cilindrică de 1.600cmc și cu o normă de poluare Euro 3 impozitul va fi anul viitor 240 lei, în timp ce pentru aceeași capacitate cilindrică, dar cu o normă de poluare Euro 6, se va plăti 200 lei.

La motoarele mai mari, de peste 2.000 cmc, pentru Euro 3 se va plăti aproximativ 1000 de lei, iar pentru Euro 6 aproximativ 850 lei.

Mașinile electrice nu vor mai fi exceptate de la plata impoziotului anual, însă taxa introdusă este una modică și unică, de 40 lei.

De asemenea, un cumpărător care vrea să achiziționeze o mașină sau un imobil trebuie să facă dovada că și-a plătit toate impozitele locale.