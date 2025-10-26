Mai cresc puțin facturile la energie din luna decembrie

Începând cu luna decembrie facturile la energie se majorează din cauza creșterii taxei pentru cogenerare. Astfel, începând cu 1 noiembrie 2025 taxa de cogenerare a fost majorată de ANRE, iar asta se va reflecta în facturile românilor din luna decembrie.

- Publicitate -

Contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, suportată pe facturi de toți consumatorii de energie electrică din România, crește cu 62% de la 1 noiembrie 2025, relevă datele analizate de Profit.ro.

Majorarea aplicată este de la 0,0084 lei/kWh plus TVA la 0,0136 lei/kWh plus TVA. La un consum lunar de 100 kWh, asta va însemna un plus de plată de circa 0,63 bani pe lună, începând cu facturile din decembrie anul acesta.

- Publicitate -

Contribuția are ca scop sprijinirea producătorilor de energie termică și electrică în cogenerare, dintre care cei mai mulți livrează agent termic în sistemele centralizate de încălzire pentru populație.

Banii strânși din colectarea taxei de cogenerare sunt folosiți pentru acordarea de bonusuri financiare producătorilor menționați, pentru fiecare MWh de electricitate produs. Contribuția suplimentează astfel sumele încasate de producătorii în cogenerare din vânzarea angro a energiei electrice generate.

Sursa: Profit.ro, Libertatea