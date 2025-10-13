Cu cât s-au scumpit alimentele. Rata inflației a urcat la 9,88%

Rata inflației a urcat la 9,88% în luna septembrie, potrivit Institutului Național de Statistică, în condițiile în care a existat un val de scumpiri. La mărfurile nealimentare scumpirile au fost de 11,09%, la servicii de 10,36%, iar la mărfurile alimentare de 7,86%, potrivit Antena 3.

Indicele preţurilor de consum în luna septembrie 2025 comparativ cu luna august 2025 a fost 100,36%.

„Rata inflaţiei de la începutul anului (septembrie 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 8,5%.

Rata anuală a inflaţiei în luna septembrie 2025 comparativ cu luna septembrie 2024 a fost 9,9%.

Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (octombrie 2024 – septembrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (octombrie 2023 – septembrie 2024) a fost 6,1%.

Indicele armonizat al preţurilor de consum (IAPC) – indicator pentru determinarea inflaţiei la nivelul statelor membre ale UE”, a precizat INS.

INS a precizat că indicele armonizat al preţurilor de consum în luna septembrie 2025 comparativ cu luna august 2025 a fost 100,50%.

Rata anuală a inflaţiei în luna septembrie 2025 comparativ cu luna septembrie 2024 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 8,6%.

„Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (octombrie 2024 – septembrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (octombrie 2023 – septembrie 2024) determinată pe baza IAPC a fost 5,9%”, a mai anunțat INS.

Rata dobânzii de politică monetară mențiinută la 6,5%/an

Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României, întrunit săptămâna trecută a hotărât menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50 la sută pe an.

CA a decis și menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50 la sută pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50 la sută pe an, precum și menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

„Rata anuală a inflației a crescut în iulie 2025 la 7,84 la sută, de la 5,66 la sută în iunie, iar în august a urcat la 9,85 la sută, peste nivelul prognozat, în contextul expirării schemei de plafonare a prețului la energia electrică și al majorării începând cu 1 august a cotelor de TVA și a accizelor corespunzător pachetului de măsuri fiscal-bugetare adoptat în iulie.

Efectele directe tranzitorii ale celor două șocuri inflaționiste succesive pe partea ofertei au afectat prioritar dinamica agregată a componentelor exogene ale IPC, în principal prin creșterea deosebit de amplă a prețului energiei electrice”, a precizat BNR.