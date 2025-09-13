- Publicitate -
Foto cu caracter ilustrativ

Ce se întâmplă cu programul Rabla. Anunțul AFM

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Lasă un comentariu

Guvernul a aprobat lista sumelor alocate categoriilor de proiecte prioritare finanțate din Fondul pentru mediu, inclusiv a bugetului noului Program Rabla Auto 2025. Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) organizează, începând de luni, 15 septembrie, sesiunea de validare a producătorilor auto.

- Publicitate -

Din articol

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat că au fost aprobate, prin hotărâre de Guvern, sumele alocate categoriilor de proiecte finanțate din Fondul de Medxiu, inclusiv a bugetului pentru Programul Rabla 2025.

„Noul ghid de finanțare al Programului Rabla Auto 2025 a fost publicat în Monitorul Oficial al României. Acesta poate fi consultat pe site-ul www.afm.ro.”, a precizat ANM.

Sesiune de validare a producătorilor auto

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) va organiza, în perioada 15 septembrie 2025, ora 10.00 – 17 septembrie 2025, ora 23.59, sesiunea de validare a producătorilor auto.

Economic

Cât au ajuns produsele de bază în supermarketurile din Ploiești

Inflația se apropie de 10% în România, iar scumpirile se resimt mai ales la alimente și servicii. Odată cu majorarea TVA-ului, orice vizită la...
- Publicitate -

Condițiile de participare în Programul Rabla Auto 2025, precum și documentele pe care trebuie să le depună producătorii/dealerii auto pot fi găsite în ghidul de finanțare al programului.

„Lista producătorilor validați rămâne valabilă și pentru noul program destinat persoanelor fizice, cu condiția semnării unui nou contract de participare cu AFM (anexa nr. 2 din ghid). Contractul va fi transmis prin aplicație de către AFM.

Contractul se semnează electronic și se încarcă în aplicație în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea notificării. Neîncărcarea contractului în termenul menționat echivalează cu refuzul de participare la program”, a anunțat AFM.

- Publicitate -

Cât e valoarea ecotichetului

  • 18.500 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;
  • 15.000 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;
  • 12.000 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul nou hibrid;
  • 10.000 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu propulsie termică (inclusiv GPL/GNC) sau a unei motociclete.

Când va fi lansat programul Rabla pentru persoanele fizice

AFM a precizat că, la finalul lunii septembrie, urmează să fie lansată și sesiunea pentru persoane fizice în cadrul Programului.

“Administrația Fondului pentru Mediu își exprimă angajamentul ferm pentru demararea, în cel mai scurt timp, a unuia dintre cele mai așteptate programe de finanțare, destinat sprijinirii persoanelor fizice în vederea achiziționării de autovehicule noi, cu un impact redus asupra mediului.

Prin alocarea unui buget de 200 de milioane de lei, se pot aduce pe piață aproximativ 15.000 autovehicule noi reducând emisiile poluante și îmbunătățind calitatea vieții prin protejarea mediului înconjurător”, a declarat Florin Bănică, Președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

Economic

Cât au ajuns produsele de bază în supermarketurile din Ploiești

Inflația se apropie de 10% în România, iar scumpirile se resimt mai ales la alimente și servicii. Odată cu majorarea TVA-ului, orice vizită la...
- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Cine este Ștefan Pârvu, cel care aduce la Ploiești expoziția de trenulețe

0
Ștefan Pârvu este un ploieștean, în vârstă de 42...
Exclusiv

Chirie de lux pentru polițiștii din Sinaia. Cât costă sediul insalubru

0
Clădire insalubră pentru polițiști, chirie de lux. Cam așa...
Exclusiv

Lista drumurilor din Prahova unde șoferii își rup mașinile. Reacția Poliției

4
Spre deosebire de alte județe, unde infrastructura rutieră este...
Exclusiv

Ce pune la cale CJ Prahova în Palatul Culturii Ploiești?

1
Sala „Ion Stratan” a Centrului Dramatic Mythos, parte a...
Exclusiv

Povestea actriței Carmen Tănase, jurat la Românii au Talent

0
Când reflectoarele se sting pe scena teatrului și a...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Bătaie cu topoare și bâte, în Craiova. Un bărbat a murit

0
Scene şocante, de o duritate extremă, au fost surprinse...
Economic

Cât au ajuns produsele de bază în supermarketurile din Ploiești

0
Inflația se apropie de 10% în România, iar scumpirile...
Educație

Când au elevii prima vacanță în anul școlar 2025-2026

0
Cursurile anului şcolar 2025-2026 au început pe data de...
Eveniment

Bicicliști şi utilizatori de trotinete electrice, amendați

0
Polițiștii prahoveni au aplicat  peste 250 de sancțiuni contravenționale,...
Viața Prahovei

Vreme de toamnă în Prahova. Prognoza ANM pe patru săptămâni

0
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ce au de ascuns? Negocieri secrete Polițeanu-Nanu?

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Cât vor plăti ploieștenii căldura, la iarnă? Răspunsul directorului Termo

1
Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești, a fost invitatul lui...
Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

10
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
Opinii Voxpublica

Doar oamenii mai pot schimba Ploieștiul

1
Am participat duminica trecută la dezbaterea organizată de Asociația...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Cât au ajuns produsele de bază în supermarketurile din Ploiești

Bianca Ionescu -
Inflația se apropie de 10% în România, iar scumpirile...

Cum arată noile trenuri care vor circula și în Prahova

Marius Nica -
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a publicat imagini cu...

Precizările RetuRO: Consumatorii nu trebuie să verifice contractele producătorilor de băuturi pentru a-și putea recupera garanția pentru ambalajele SGR

Observatorul Prahovean -
RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare, face clarificări după ce...

OMV plănuiește concedierea a 2000 de angajați

Marius Nica -
Compania austriacă OMV, care deține în România cea mai...
- Publicitate -

Câți muncitori străini lucrează în Prahova și ce meserii au

Marius Nica -
În timp ce angajatorii români se plâng de lipsa...

Lucrări de revizie finalizate la terminalul offshore care deservește Petromidia

Observatorul Prahovean -
Midia Marine Terminal (MMT), companie membră a Grupului KMG...

Un nou lanț de magazine intră în Prahova

Marius Nica -
Lanțul olandez de magazine cu discont Action intră în...

Impozit auto 2026. Cât se va plăti pentru Logan sau VW Golf

Marius Nica -
Guvernul va majora impozitul auto în 2026. În unele...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean