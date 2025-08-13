- Publicitate -

Noi taxe pentru români. Cât va costa un colet din China

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare (PNL), a anunțat într-o conferință de presă noi măsuri pentru reducerea deficitului bugetar. Printre acestea se numără și introducerea unei taxe fixe pentru coletele comandate de români prin diverse aplicații, cum ar fi Aliexpress, din China.

Principalele măsuri care vor fi implementate de Finanțe:

Toate firmele vor fi obligate să aibă cod bancar. Băncile trebuie să deschidă cel puțin un cont pentru fiecare companie.

Capitalul social minim pentru SRL va crește de la 200 de lei la 8.000 de lei.

Multinaționalele vor fi taxate suplimentar, după o metodă de calcul folosită de SUA, astfel încât să nu-și mai poată masca sau exporta profitul.

Va fi impusă o taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare colet de sub 150 de euro. Aceasta va fi instituită printr-o conlucrare cu toate companiile de curierat, pentru mărfurile comandate din Asia.

Inspectorii ANAF vor susține „teste de integritate” și vor purta bodycam-uri la controale

<

