Cum și cât timp mai poți cumpăra apartamente cu TVA 9%

Pachetul fiscal anunțat de premierul Ilie Bolojan zguduie piața imobiliară și le poate da peste cap planurile celor care au de gând să-și cumpere o locuință.

Prețurile apartamentelor pot crește și cu 10.000 de euro. Cumpărătorii care vor să beneficieze de cota redusă de TVA de 9% la achiziția unei locuințe sub 600.000 lei trebuie să semneze contractul și să achite avansul până cel târziu la data de 1 august anul acesta, iar tranzacția să fie finalizată până la 1 august 2026, potrivit digi24.ro.

După această dată, TVA-ul standard de 21% ar putea majora considerabil prețul locuințelor cu până la 10.000 euro. Facilitățile fiscale se aplică în acest moment locuințelor sub 600.000 lei (120.000 de euro) și maximum 120 de metri părați utili și doar pentru o proprietate pentru fiecare cumpărător.

Gabriel Blăniță, expert în piața imobiliară, a spus la Digi24 că în ultimii 5 ani au fost deja patru modificări pe TVA-ul pentru locuințe. „Ce se întâmplă de regulă este că vedem o înăsprire a TVA-ului pe locuințele nou livrate, însă în același timp vedem că există și măsuri tranzitorii în așa fel încât cei care și-au făcut anumite calcule să aibă la dispoziție un an de zile pentru a își putea achiziționa acea locuință cu TVA-ul pe care l-au avut la momentul semnării antecontractului, a spus el.

„Propunerea legislativă care este acum în format public spune că de la 1 august nu vom mai avea cote diferențiate la TVA pentru locuințe, va fi o cotă standard de 21/%. Asta înseamnă că cei care vor cumpăra o locuință nouă cu TVA după această dată de 1 augus 2025 vor plăti 21% TVA.

Cei care însă au semnat un antecontract pentru achiziția unei locuințe în curs de construire vor putea beneficia de TVA-ul redus de 9% până la 1 august 2026, dacă încheie un contract de achiziție pentru acea proprietate până la această dată”, a spus expertul.

„Ce nu spune legea însă este ce se întâmplă cu cei care au semnat un precontract pentru un apartament de peste 120.000 euro ori peste 120 de metri pătrați cu TVA de 19%, dacă se aplică TVA-ul de 21% sau cel de 19%”, a adăugat el.

„Cumpărătorul plătește întotdeauna. Fie că vorbim de imobiliare, fie că vorbim de alte produse, cumpărătorul este cel care suportă TVA-ul. Această TVA crescută la locuință nu afectează întreaga piață imobiliară.

Afectează în deosebi locuințele nou construite de un dezvoltator persoană juridică, care este înregistrat în scopul de TVA”, a explicat Blăniță. Locuințele cumpărate de la persoane fizice nu au TVA.

Totuși, „ce se va schimba, cel mai probabil, este că odată cu creșterea prețului pentru locuințele nou livrate, datorită acestui TVA care va fi plătit de cumpărătorul final, este posibil ca și ceilalți vânzători din piață, din piața secundară să crească prețurile pentru a se alinia cu noul preț pentru apartamente noi.

De altfel, vedem că la apartamentele vechi, în general, piața se aliniază cu prețul de la apartamentele noi. Și ce am văzut în ultimii 3-4 ani în care am avut creștere de costuri, atât pe materiale de construcții, cât și pe forța de muncă, am văzut o creștere foarte mare a prețului la apartamentele nou livrate”, a spus expertul.

El crede că unii dezvoltatori își vor scădea din marja de profit pentru a-și vinde stocul de locuințe. „Cu siguranță că vor exista și astfel de tranzacții în care vânzătorul va suporta parte din creșterea aceasta de TVA, pentru ca cumpărătorul să suporte mai puțin din ea.

Întotdeauna, în general, vedem cât de mult se suportă dintr-o creștere de taxe în prețul final de către vânzător sau cumpărător, depinde de echilibrul din piață de la un moment dat.

Ne așteptăm să vedem punctual anumite situații în care dezvoltatori care au rămas cu un stoc important de locuințe nevândute, din cele pe care le dezvoltă și vor fi nevoiți să accelereze procesul de vânzări pentru a nu rămâne cu un stoc mare, mai greu vandabil la prețul cu TVA mai mai ridicat”, a spus Blăniță.

„Însă, în același timp, ne uităm și că în București, în Cluj, în orașele mari, în general, locuințele nou construite, cu excepția celor mai mici – studiouri sau două camere, în general la periferie – deja aveau TVA de 19% pentru că nu se încadrau în cei 600.000 de lei. Deci aici vorbim de o diferență mai mai mică”, a adăugat el.