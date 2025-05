Direcțiile principale de activitate ale Rafinăriei Petrotel Lukoil sunt: prelucrarea țițeiului, fabricarea produselor petroliere și comercializarea produselor petroliere.

Modernizarea rafinariei „PETROTEL-LUKOIL” a implicat obtinerea produselor petroliere in conformitate cu standardele europene, imbunatatirea factorilor de mediu, cresterea gradului de siguranta in operare.

Scopul intregului proces de modernizare al RAFINARIEI PETROTEL-LUKOIL a fost sa realizeze un model pentru rafinariile din Grupul LUKOIL, atat in termenii de tehnologie, cat si in termeni de complexitatea a sa. Accentul acestor retehnologizari cade pe calitatea produselor, cu un maxim de siguranta industriala, de mediu si eficienta energetica.

Pentru a ocupa o pozitie de varf printre competitori-producatori de carburanti atat din Romania, cat si din Europa, rafinaria se bazeaza pe o tehnologie moderna, pe catalizatori de inalta calitate si pe aditivi de ultima generatie.

Piata de distributie a produselor Rafinariei PETROTEL-LUKOIL se concentreaza catre piata interna in procent de 54%, iar sub forma livrarilor catre comunitatile europene si export in procent de 46%.