Rezultatele Rompetrol Rafinare în 2024, influențate de revizie, cotații și marje volatile.

Indicatori consolidați* 2024 2023 Cifra de afaceri brută USD 4.926.968.471 5.330.226.989 EBITDA USD 173.999.770 201.188.019 Rezultat net USD (78.389.984) (240.513.120)

*Notă: Situațiile financiare consolidate ale Rompetrol Rafinare includ rezultatele Rompetrol Rafinare S.A. și cele ale subsidiarelor Rompetrol Quality Control S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Downstream S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L., Rompetrol Gas S.R.L și Rompetrol Petrochemicals S.R.L.

Rompetrol Rafinare, companie membră a Grupului KMG International, a înregistrat, în 2024, o cifră de afaceri brută consolidată de 4,9 miliarde de dolari și un profit operațional (EBITDA) de 174 milioane de dolari. În același timp, compania și-a îmbunătățit semnificativ rezultatul net obținut, față de cel din 2023, acesta fiind în continuare unul negativ (78,4 milioane de dolari, din care peste 74% a fost generat de segmentul de petrochimie).

Rezultatele financiare au fost influențate de oprirea planificată pentru revizia generală a rafinăriei Petromidia, în perioada martie – mai 2024, dar și de factori independenți de activitatea companiei, precum volatilitatea crescută a cotațiilor internaționale la țiței și produse rafinate (carburanți, componenți bio, etc.).

„Anul trecut a fost unul dificil, în care a trebuit să menținem un nivel operațional ridicat, menit să sprijine cererea internă. Chiar dacă în prima parte a lui 2024 am avut un grad de utilizare a capacității de rafinare scăzut, am reușit să aducem pe piața din România volume consistente, iar pe plan regional am putut susține prezența subsidiarelor Rompetrol, Petromidia fiind un vector de stabilitate în zona Mării Negre”, a declarat Florian Pop, Director General Rompetrol Rafinare.

Rafinăriile Petromidia și Vega au procesat, în 2024, circa 4,9 milioane de materii prime. Împreună, cele două rafinării reprezintă aproape jumătate din capacitatea de rafinare a României. Petromidia beneficiază de fluxuri stabile de materie primă, în principal datorită achizițiilor de țiței kazah realizate cu sprijinul KazMunayGas (KMG).

În 2024, cea mai mare rafinărie din țară a procesat, în proporție covârșitoare, țiței kazah (CPC și KEBCO – Kazakhstan Export Blend Crude Oil), KEBCO fiind sortimentul cel mai utilizat, datorită compoziției care se adaptează cel mai bine configurației rafinăriei. Acest tip de țiței greu este încărcat în terminalul onshore Sheskharis, aflat în portul Novorossiysk, din Marea Neagră, iar transportul este asigurat de Kazmortransflot, compania specializată a KMG.

Din totalul produselor obținute de cele două rafinării, dar și de Divizia de Petrochimie, aproximativ două treimi au fost direcționate pe piața internă, compania sprijinind, astfel, atât cererea crescută din zona de retail, cât și dezvoltarea altor industrii conexe – agricultură, logistică, industria alimentară, servicii publice de transport, etc.

În ceea ce privește exporturile, în 2024, rafinăriile Petromidia, Vega și Divizia de Petrochimie au livrat un total de 1,57 milioane de tone de produse, în valoare de 1,1 miliarde de dolari. Volumul exporturilor s-a redus cu circa 10% față de nivelul din 2023, pe fondul opririi planificate a rafinăriei în perioada martie – mai pentru lucrările de revizie generală, a redirecționării volumelor pentru asigurarea cererii interne, dar și a evoluției pieței de profil în regiune și în plan internațional.

Rompetrol Rafinare a continuat să fie un contribuabil important la bugetul de stat al României, cu aproximativ 1,53 miliarde de dolari în anul 2024. Nivelul a fost în scădere față de valoarea virată în 2023, respectiv peste 1,65 miliarde de dolari (inclusiv taxa de solidaritate pe 2022, în valoare de 126 de milioane de dolari).

Contribuția din 2024 a companiei include și cuantumul taxei de solidaritate pentru 2023 și cele 11,3 milioane de dolari, reprezentând taxa pe cifra de afaceri aferentă primelor trei trimestre din anul 2024.

La finalul anului trecut, compania a negociat, cu sindicatul reprezentativ, acordarea unei majorări salariale aplicabilă tuturor angajaților, peste rata inflației prognozate pentru acest an, dar și creșterea altor beneficii. Astfel, compania și-a arătat deschiderea și disponibilitatea de a susține un mediu de lucru competitiv pentru toți salariații, în ciuda contextului economic dificil.

Acționarii semnificativi ai Rompetrol Rafinare SA sunt KMG International (54,63% – direct și indirect) și Statul Român, prin Ministerul Energiei (44,7%).

Segmentul de rafinare*

2024 2023 Cifra de afaceri brută USD 4.193.572.877 4.526.000.989 EBITDA USD 146.563.474 187.750.181 Rezultat net USD (28.696.602) (171.293.802) Operațional Materii prime procesate – Petromidia Kt 4.619 5.012 Materii prime procesate – Vega Kt 293 374 Producție benzină Kt 1.265 1.378 Producție diesel & jet Kt 2.435 2.443 Vânzări carburanți- intern Kt 2.197 2.380 Vânzări carburanți- export Kt 1.279 1.264

*Activitatea de rafinare cuprinde rezultatele societății Rompetrol Rafinare referitoare la rafinăriile Petromidia și Vega. Rompetrol Rafinare calculează marja brută de rafinare după cum urmează – (Vânzări de produse petroliere – Costul materiei prime)/Volumul vânzărilor. Marja netă de rafinare este profitul operațional (EBITDA) împărțit la volumul vânzărilor.

Pentru anul 2024, cifra de afaceri brută consolidată a segmentului de rafinare a atins aproximativ 4,2 miliarde de dolari, profitul operațional (EBITDA) a ajuns la o valoare de circa 146,6 milioane de dolari, în timp ce rezultatul net a fost unul negativ, de circa 28,7 milioane de dolari.

Cu toate că activitatea rafinăriei a fost sistată timp de 2 luni pentru lucrările de revizie din perioada martie – mai, în rafinăria Petromidia au fost procesate 4,62 de milioane de tone de materii prime. Din total, au fost obținute circa 3,7 milioane de tone de carburanți (peste 1,2 milioane de tone de benzine și aproape 2,5 milioane de tone de motorine), cantități asemănătoare anului 2023, când rafinăria a procesat cu 8% mai multe materii prime.

Petromidia a înregistrat un randament al produselor albe în creștere cu 2,81% față de anul anterior – 86,88%wt, iar randamentul de carburant Jet a atins un record de 8,7%, cu o producție de circa 400 de mii de tone în 2024, nivel apropiat recordului din 2019.

De asemenea, în decembrie 2024, rafinăria Petromidia a atins nivel record, pentru perioada de iarnă, în procesarea zilnică de țiței, cu o medie de 15 mii de tone pe zi (doar țiței).

Pe fondul incidentului minor din februarie 2025, în cadrul instalației de Hidrocracare Blândă (MHC) s-au realizat reparații rapide, respectiv înlocuirea echipamentului defect, dar și verificări și testări suplimentare ale acesteia integrate în fluxul de producție. În prezent, unitatea funcționează în condiții normale.

Rafinăria Vega Ploiești, singurul producător de bitum și hexan din România, a procesat aproximativ 293 mii de tone de materii prime, nivel în scădere față de anul anterior, corelat cu volumele materii prime și semifabricate provenite de la rafinăria Petromidia.

Rafinăria Vega a consemnat rezultatele operaționale bune la capitole precum consumul energetic – 2,69 GJ/tonă, respectiv consumul tehnologic – 0,8%.

2024 2023 Cifra de afaceri brută USD 71.978.632 124.449.234 EBITDA USD (43.138.566) (76.451.505) Profit net / (pierdere) USD (58.241.492) (103.819.053) Operațional Propilenă procesată kt 83 117 Producție polimeri kt 60 105 Total vânzări kt 62 117

Segmentul de Petrochimie*

*Segmentul de petrochimie cuprinde activitatea de petrochimie din societatea Rompetrol Rafinare și activitatea societății Rompetrol Petrochemicals SRL.

În 2024, divizia de petrochimie a procesat 83 mii de tone de propilenă, iar producția totală de polimeri a fost de circa 60 de mii de tone.

Scăderile înregistrate în segmentul petrochimic au fost influențate, în principal, de faptul că instalația Polietilene de Joasă Densitate (LDPE) a rămas oprită pe tot parcursul anului, ca urmare a condițiilor nefavorabile de pe piața produselor petrochimice, dar și a perioadei de revizie generală programată.

Unic producător de polipropilenă și polietilene din România, segmentul de petrochimie are capacitatea de a-și recăpăta poziția competitivă pe piața internă și regională, odată cu stabilizarea pieței de profil.

În decursul anului 2024, Rompetrol Rafinare a continuat să-și onoreze livrările către parteneri, susținând în acest fel diverse sectoare de producție din industria românească.

Segmentul de distribuție*

2024 2023 Cifra de afaceri brută USD 3.179.104.047 3.461.550.628 EBITDA USD 74.668.188 86.266.067 Profit net / (pierdere) USD 15.780.208 33.975.687 Operațional Carburanți vânduți retail Kt 1.215 1.141 Carburanți vânduți en-gros Kt 483 804 Cantități GPL vândute Kt 237 268

*Segmentul de distribuție cuprinde rezultatele subsidiarelor Rompetrol Downstream, Rom Oil, Rompetrol Quality Control, Rompetrol Logistics și Rompetrol Gas.

Cifra de afaceri brută consolidată pentru segmentul de distribuție a înregistrat aproape 3,2 miliarde de USD în anul 2024, iar rezultatul operațional (EBITDA) a atins un nivel de peste 74 de milioane de dolari.

Vânzările retail de pe piața românească s-au ridicat la 1,2 milioane de tone, în creștere cu 6% față de anul 2023, ca urmare a strategiei companiei de a răspunde cu prioritate nevoilor pieței din România. În 2024, vânzările en-gros au fost de circa 483 de mii de tone, în scădere față de 2023.

Cotațiile internaționale la produse rafinate au consemnat scăderi, media cotațiilor Platts exprimate în USD consemnând scăderi de aproximativ 9% pentru motorină, respectiv 6% pentru benzină. De asemenea, cotația internațională a motorinei a scăzut în moneda națională cu 8%, iar cea de benzină, cu 6%, față de 2023.

La sfârșitul lunii decembrie 2024, segmentul de distribuție al Rompetrol Downstream cuprindea 1.342 puncte de comercializare, incluzând rețeaua de stații proprii, stații partener, stații mobile: expres, CUVE si RBI.