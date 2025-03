Sinteza Raportului de inspectie 24.02.-26.02.2025 pe Directiva SEVESO la PETROTEL-LUKOIL S.A.

În perioada 24.02.-26.02.2025, o echipă formată din reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Prahova si a Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Prahova au efectuat o inspecţie planificată la Petrotel – Lukoil S.A.

- Publicitate -

Tematica de control a vizat :

– verificarea stadiului implementarii prevederilor Legii 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase;

– informarea publicului;

– stadiul realizarii masurilor trasate cu ocazia controlului anterior;

– Control operational- permise de lucru, elemente de acces in amplasament.;

– obligatiile operatorului conform cerintelor ce decurg din prevederile Legii nr.59/2016 si a legislatiei conexe.

Sumarul constatările rezultate în urma controlului au fost urmatoarele:

-Referitor la informarea publicului, privind activitatea operatorului SEVESO, este realizata prin Editia 16/07.10.2024 a documentului “INFORMAȚII CARE TREBUIESC COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE ÎN EXPLOATARE ȘI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT MAJOR”; aceasta a fost intocmita cu respectarea prevederilor art.14 si Anexei 6 din Legea nr. 59/2016 si a fost distribuita Institutiei Prefectului judetului Prahova, Primariei Ploiesti si primariilor localitatilor riverane, unitatilor care deservesc publicul, operatorilor economici (din incinta amplasamentului, care efectueaza lucrari in amplasament si riverane amplasamentului), aceasta editie este postata si pe site-ul societatii: www.petrotel.ro, sectiunea DOCUMENTE considerandu-se asigurarea unei forme continue de informare a publicului interesat si prezinta sursele unde pot si obtinute informatii suplimentare, persoane de contact respectiv adresa de e-mail si numar de telefon la dispozitia publicului;

– Operatorul a elaborat Planul de Urgenta Interna- editia 8 – 2024, care a fost evaluat favorabil de catre ISUJ Prahova. Extrase ale Planului de Urgenta Interna au fost distribuite catre APM Prahova si GNM –CJ Prahova si la toate vecinatățile și autoritățile publice;

– PUI se testează și se evaluează prin exerciții organizate de către operator;

- Publicitate -

– Referitor la sistemul de permise de lucru, operatorul are implementat sistemul de permise de lucru reglementat prin instructiuni proprii;

– In ceea ce priveste auditul Sistemului de Management al Securității, aceasta a fost efectuată în cadrul auditului efectuat în perioada 01.10-04.11.2024 la nivelul compartimentelor si obiectivelor tehnologice din rafinarie, activitati- conform Planului de audit. În Raportul de audit sunt menționate concluzii specifice SMS, pe fiecare componentă în parte.

– Referitor la accesul pe amplasament, acesta este reglementat prin Regulament privind regimul intern și de acces, cu modificarile si completarile ulterioare care trebuiesc incluse in editie noua.

S-au analizat masurile stabilite in rapoartele de inspectie anteriore, controlul finalizandu-se prin întocmirea şi semnarea Raportului de inspecţie în care au fost consemnate constatările rezultate în urma verificării şi analizării documentelor şi informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor de control si au fost formulate masuri in vederea reducerii riscului si de mentinere a acestuia la nivel acceptabil.