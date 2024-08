Mirajul împrumuturilor de la IFN: Pentru 500 de lei, cel împrumutat poate da înapoi și peste 2.000 de lei

Mesajele, cu care IFN-urile își atrag clienții, iau ochii celor aflați în mari dificultăți financiare, care apelează la „ofertele” acestor instituții financiare. „Ia pe loc 5.000 de lei doar cu buletinul”; „Credit pe loc fără documnte”; „Fără giranți sau adeverință de venit”, sunt doar câteva dintre sloganurile care atrag românii în căutare de credite „simple”.

- Publicitate -

Sună bine toate aceste „avantaje” și puțină lume se uită mai departe de ele. Pare extraordinar să faci cerere și să-ți vină „la ușă” banii de care ai nevoie într-un anumit moment. Ce costuri implică însă această lejeritate?

Păi să luăm, de exemplu, dobânda la aceste împrumuturi, care este mult mai mare decât la bănci și este comparabilă cu cea a sumelor folosite de pe cardurile de cumpărături după „perioada de grație” a acestora.

Astfel, la un cunoscut IFN, dobânda anuală efectivă (DAE) este ceea ce plătește debitorul de fapt, și se încadrează între aproape 15% pe an și poate ajunge până la aproape 50% pe an, în funcție de „istoricul de creditare și tipul veniturilor luate în considerare, conform regulamentului în vigoare”. Și nimeni nu are răbdare să citească regulamentul…

- Publicitate -

Aşa se ajunge la situaţia în care, pentru un credit de 1000 de lei, să fie rambursaţi într-un an de zile 1.500 de lei. În general, durata contractelor de credite la IFN-uri se calculează în săptămâni, nu în luni. Astfel, 95 de săptămâni înseamnă, de fapt, 2 ani.

Un client care, potrivit regulamentului, nu prezintă încredere și se încadrează la dobânda maximă, pentru un credit de 6.000 de lei contractat pe 2 ani, ajunge să plătească la final aproape 10.000 de lei. Și asta dacă își plătește ratele la timp, pentru că, dacă întârzie și există penalizări, suma crește.

„Pentru acest credit, valoarea DAE este de 4084%”

Asta se poate întâmpla dacă trece perioada de grație la IFN-uri.

- Publicitate -

„Pentru un împrumut în valoare de 500 lei, Dobânda Anuală Efectivă (DAE) este de 4084%, dobânda este 1743.64 lei, iar suma totală de plată este de 2243.64 lei.

DAE și suma totală de plată pentru creditul din acest exemplu au fost calculate presupunând că suma aprobată a fost retrasă integral în momentul acordării, iar rambursarea se face în 12 rate lunare egale cu 186.97 lei”, este exemplul pe care îl dă o astfel de instituție financiară nebancară, în situația în care clientul a solicitat 500 de lei, bani care i-au fost virați pe card și, după virare, i-a scos pe toți.

Pentru cei 500 de lei, rata este de aproape 190 de lei pe lună. Pare incredibil dar… este adevărat. Și sunt mulți oameni care apelează la această metodă de a împrumuta bani.

- Publicitate -

Legislație modificată de luna aceasta

Pe data de 12 august 2024, președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care plafonează dobânzile practicate la credite de instituțiile financiare nebancare IFN-uri.

Legea intră în vigoare în termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial și, după intrarea în vigoare a acesteia, IFN-urile nu vor mai putea percepe dobânzile actuale, astfel încât persoanele împrumutate nu vor plăti mai mult decât dublul creditului, indiferent de suma împrumutată și perioada de returnare.

Inițiatorul acestei legi a fost senatorul PSD, Daniel Zamfir care, după promulgare, a postat pe Facebook:

- Publicitate -

„O MARE VICTORIE IMPOTRIVA ABUZURILOR IFN URILOR SI RECUPERATORILOR! Presedintele a promulgat Legea!!! De azi, niciun IFN nu mai poate executa casele oamenilor!

Niciun roman care se imprumuta la un IFN nu va mai plati mai mult decat dublul sumei imprumutate, indiferent de suma si de perioda imprumutului! Nicio firma cesionara de creante-recuperatorii-nu va putea solicita de la un debitor mai mult decat valoarea creantei!”.

Mirajul creditelor luate de la IFN-uri a îndatorat mulți români peste puterea lor, aceștia ajungând să ramburseze și de 10 ori suma împrumutată. Deși pare, la prima vedere, o modalitate ușoară de a face rost de bani, aceste instituții financiare practică dobânzi care, în timp, se dovedesc a fi peste limita suportabilității celor care s-au împrumutat. Și atunci sumele rambursate cresc exponențial!