Rompetrol lansează alături de ARIR primul NFT de tip artă digitală

Rompetrol (KMG International) și Asociația Română pentru Relația cu Investitorii (ARIR) anunță lansarea primelor Non-Fungible Token (NFT) din piața de capital românească sub forma de artă digitală, pentru a marca împlinirea a cinci ani de la înființarea Asociației ca promotor al celor mai bune practici în comunicarea cu investitorii. Acționarii și investitorii pot participa la tombola dedicată până la 20 noiembrie la www.ir-romania.ro/NFT pentru a câștiga un NFT ARIR Rompetrol și participa la GALA din 23 noiembrie alături de reprezentanții companiilor listate.

Grupul Rompetrol deține două companii listate la Bursa de Valori București, membre ARIR – Rompetrol Rafinare SA (RRC) și Rompetrol Well Services SA (PTR).

Rompetrol Rafinare operează cele două rafinării ale Grupului – Petromidia, din Năvodari, alături de singura divizie de petrochimie din țară, și rafinăria Vega, din Ploiești. RRC acoperă 44,6% din capacitatea de rafinare a României, este cel mai mare exportator de produse petroliere al țării și un important contribuabil la bugetul de stat, cu peste 1.5 miliarde USD taxe platite anual.

https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/rompetrol-rafinare

Rompetrol Well Services activează de peste 70 de ani oferind servicii specializate pentru sonde de ţiţei şi gaze naturale. În ultimii ani, compania a furnizat serviciile sale pentru peste 40 de companii petroliere și contractori de foraj din România, Europa de Est, Kazahstan, Iraq, Iordania și Turcia.

https://rompetrolwellservices.kmginternational.com/

Pentru Rompetrol, NFT-ul de tip artă digitală a fost realizat de Adrian Alexandru Gheorghe, ce activează sub numele de archaag în diverse medii de exprimare. Acesta are o experiență de opt ani în arhitectură și design în proiecte de anvergură la nivel național și de peste doi ani activează și în domeniul artei digitale. Arta digitală concepută de acesta reprezintă o stație de alimentare în spațiu, modelată 3D din componente originale, care îmbină inovația și sustenabilitatea.

Daniela Șerban, Președinte și Co-fondator ARIR

„Ne-am propus o celebrare inedită în acest an, cu ocazia aniversării de 5 ani a ARIR. Astfel, am salutat deschiderea Rompetrol de a adopta noi tehnologii și de a utiliza NFT-urile pentru un proiect de comunicare cu investitorii. Credem că odată listată, orice companie are ca obiectiv creșterea, dezvoltarea și inovarea, utilizând înalte standarde de transparență. Susținem performanța companiilor listate prin proiecte concrete dedicate lor, membrilor noștri.”

NFT-ul ARIR Rompetrol este realizat în parteneriat cu Webit Labs, o companie activă în domeniul blockchain.

Despre Rompetrol

Rompetrol este deţinut de KazMunayGas, compania naţională de petrol şi gaze din Kazahstan.

Cu 6.000 de angajaţi, Grupul este un jucător important în zona Mării Negre şi Mării Mediterane, cu activități extinse de trading, rafinare şi petrochimie, vânzare de produse petroliere prin 1100 puncte de distribuție din România, Moldova, Bulgaria şi Georgia, precum şi servicii la sondă pentru terți.

www.rompetrol.com

Despre Asociația Română pentru Relația cu Investitorii (ARIR):

ARIR este promotorul conceptului de Relaţia cu Investitorii (Investor Relations – IR) în România și susține că prin respectarea unor standarde de transparență, guvernanţă corporativă și proactivitate în comunicarea cu investitorii membrii noștri vor beneficia de plusvaloare, atrage mai uşor finanțare, avea reputație și încrederea necesară dezvoltării continue a afacerilor lor. ARIR a fost fondată în 2018 de companii listate, cu potențial de listare, administratori de fonduri și profesioniști în IR.Membrii fondatori sunt Bursa de Valori București (BVB), ALRO, Electromagnetica, Franklin Templeton Management – suc. București, Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Teraplast, Transelectrica, Daniela Șerban, Tony Romani, în timp ce Electrica, OMV Petrom, Antibiotice, Purcari, Idea Bank, BRK Financial Group, Banca Transilvania, Transgaz, MedLife, Romcarbon, Farmaceutica REMEDIA, Autonom, IMPACT Developer & Contractor, One United Properties, Transport Trade Services, Patria Bank, Connections Consult, BRD – Groupe Société Générale, Rompetrol, Agista, Mecanică Fină și AQUILA s-au alăturat ca Membri Asociați, INNOVA Project Consulting, ENVISIA, RTPR, Mazars, Marsh Broker de Asigurare – Reasigurare și Dentons ca Membri Afiliați. Alexandra Țițan ca Membru Profesionist. Urmăriți-ne pe LinkedIn, Facebook și Instagram