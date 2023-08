Electromecanica Ploiești va produce rachete interceptoare SkyCeptor. Anunțul oficial

Ceremonia de semnare a avut loc la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în prezența ministrului Ștefan-Radu Oprea și a altor experți din cadrul instituției.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei, ”semnarea scrisorii de intenției vine în continuarea memorandumului de înțelegere semnat în 2022, prin care Raytheon Missiles&Defence și Electromecanica S.A. au început discuțiile pentru fabricarea rachetelor interceptoare SkyCeptor în România și este un pas procedural pentru începerea colaborării și stabilirii cadrului de cooperare”.

„Am ajuns la concluzia că realizarea unei linii de fabricație pentru rachete [în România] ar fi o bună cale de a crea joburi și de a realiza un transfer de tehnologie. Am avut discuții la nivel înalt, am ales un partener și am făcut o propunere și am semnat acest memorandum de înțelegere”, a declarat anul trecut, pentru hotnews.ro Michael Ellison, directorul Raytheon Missiles&Defense responsabil pe Europa de Est.