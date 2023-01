Când vor primi pensionarii și persoanele cu venituri mici ajutoarele de la stat

Ajutoarele pentru încălzire şi banii promişi pensionarilor cu venituri mici ar putea ajunge luna aceasta la pensionari și persoanele cu venituri mici, este anunțul făcut de Marius Budăi la Antena 3.

„Actul normativ prevede 2 plăți semestriale egale, care vor intra în luna ianuarie și nu în a doua jumătate a lunii ianuarie, ci în prima jumătate a lunii ianuarie, așa cum sunt obișnuiți seniorii României să primească pensiile.

Pentru cei care vor primi bani, plata prin cont, și mă refer aici la carduri, ca să înțeleagă toată lumea, vor fi exact ca în aceeași lună, în data de 12 și 14 a lunii.

După cum vă aduceți aminte, din data de 19 decembrie, chiar v-am informat și am pus la dispoziția dumneavoastră, a mass-mediei, cupoanele noi, cupoanele cu sumele care sunt incluse pe categorii de venituri.

Odată cu plata pensiei acasă, fie că primim pensia în cont bancar, să primim pensia cu factorul spital, vom primi suma nouă a pensiei, majorată valoarea punctului de pensie, plus suma respectivă din sprijin, deci nu în a doua jumătate a lunii ianuarie, ci în prima jumătate a lunii ianuarie.

Am trimis de pe data de 30 ordonanțările către trezorerie. Am avut o colaborare foarte bună cu Ministerul de Finanțe și cu trezoreria statului. Am deschis conturile, toate actele le-am închis pe 2 ianuarie.

Pe data de 3 am făcut și plățile către Poșta Română. Se va începe să se facă plățile, se va lucra în weekend și se va recupera calendarul, astfel încât niciun senior al României să aibă acești bani atât de necesari în prima jumătate a lunii ianuarie, dar vor intra pe rând”, a declarat ministrul Muncii.