Banca Transilvania, anunț importat pentru posesorii de carduri Star. Raiffeisen recomandă plata cu cardul sau online

Banca Transilvania anunță primele măsuri în contextul crizei generate de coronavirus, printre acestea numărându-se și extinderea perioadei de grație. Raiffeisen Bank recomandă clienților folosirea cardului în locul numerarului și evitarea agențiilor.

Un cititor care este client al Băncii Transilvania ne-a trimis mesajul primit în această dimineață:

”Dorim sa te scutim de drumuri la banca si extindem perioada de gratie la cardul tau Star Forte, pana in luna mai. Astfel, nu mai ai obligatie de plata in lunile martie si aprilie. Prima obligatie de plata o vei avea intre 1-25 mai, asa cum vei regasi informatiile in extrasul de cont. Echipa BT”.

Și clienții Raiffeisen Bank au primit notificări prin care lis e recomandă folosirea cardului în locul numerarului și evitarea agențiilor:

”Buna! In aceasta perioada ne dorim sa ramanem aproape cu informatii responsabile. Pe langa sfaturile autoritatilor, sunt gesturi simple pe care le putem face pentru reducerea riscurilor de raspandire a noului virus COVID-19, precum folosirea cardului in locul numerarului, plata prin Smart Mobile sau evitarea drumurilor intr-o agentie, daca nu este neaparat necesar. Vezi aici https://bit.ly/38OXrZ8”.

Guvernul recomandă populației să reducă la maximum drumurile în zonele aglomerate, iar agenților economici să adopte munca de la distanță.