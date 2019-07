Peste 600 de proceduri de achizitie derulate in Prahova de la inceputul anului pana in prezent - Analiza licitatie-publica.ro

Pentru ca datele imbunatatesc tot mai mult procesul de luare a deciziilor in afaceri si au ca obiectiv obtinerea unei imagini mai bune si mai clare asupra pietei si identificarea unor noi oportunitati de afaceri, iata mai jos o scurta Analiza a Piatei Achizitiilor Publice, in judetul Prahova, pentru al doilea trimestru din 2019. Informatiile au fost preluate din surse oficiale si organizate pentru a obtine statisticile de mai jos.

In trimestrul 2 al anului au fost publicate in judetul Prahova peste 600 de proceduri de achizitie, ne referim aici la: anunturi de intentie, anunturi de participare, cereri de oferta, cumparari directe sau anunturi de atribuire.

Majoritatea anunturilor au fost publicate, cum este si normal, in Platforma Nationala de Achzitii Publice, SICAP, aproximativ 95% din anunturi, urmeaza, ceea ce noi numim : Alte Surse : site-urile institutiilor publice, companii de stat, private sau presa nationala.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Cele mai multe achizitii s-au realizat prin Cumparare Directa, peste 423 de anunturi publicate, din totalul de peste 600.

Dupa tipul anunturilor publicate, avem cea mai mare parte : anunturi de participare, peste 400 de anunturi, acestea fiind achizitii pentru care, in cea mai mare parte, s-au lansat proceduri de licitatie pentru perioada urmatoarelor doua- trei luni ale anului in curs.

Cel mai mare numar de licitatii publice din judetul Prahova au fost publicate de, urmeaza Spitalul General C.F. Ploiesti: 40 si Spitalul Municipal Campina: 37, Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.: 35, majoritatea contractelor fiind atribuite prin cumparare directa.

In ceea ce priveste valoarea achizitiilor publice pentru care s-au publicat proceduri de licitatie, aceasta a fost de aproximatix 19 milioane €, in judetul Prahova.

Autoritatile publice cu cele mai importante achizitii achizitii, din punct de vedere al valorii, au fost Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita si Transport Calatori Express SA PLoiesti. Un numar de 112 de autoritati publice si private au publicat anunturi de licitatie in perioada analizata.

In ceea ce priveste valoarea achizitiilor publice realizate in judetul Prahova, au fost publicate contracte cu o valoare totala de aproximatix 2 milioane €. Un numar de peste 118 de companii au furnizat, autoritatilor publice din judetul Prahova, produse/servicii/ lucrari.

Companiile cu cele mai mari vanzari au fost TINMAR ENERGY S.A., NEMAR EDIL-CONSTRUCT SRL si CN ROMARM SA - Filiala SC ELECTROMECANICA Ploiesti SA / 14361269.

In functie de natura contractului, cele mai multe licitatii au vizat contracte pentru produse sau servicii., in timp ce din perspectiva valorii contractelor, tot contractele de produse au avut cea mai mare pondere.

In intervalul aprilie – iunie 2019, autoritatile publice au doar 12 de viitoare achizitii pentru perioada urmatoare, pana la finele anului, in valoare estimata de aproape 6 milioane de €.

Observand piata si tendinta companiilor de a dori sa gestioneze mai multe date, interesul pentru actualizarea de date statistice specifice si rapoarte in cadrul licitatiilor publice este in crestere.

Comparativ cu primul trimestru, in al doilea trimestru al lui 2019 a scazut atat numarul noilor licitatii publicate, aproximativ 2000 vs 600, cat si al contractele atribuite, la fel si valoarea acestora. Aceeasi tendinta s-a observat si in ceea ce priveste numarul licitatiilor planificate, potrivit planurilor de achizitii. Totusi, in cazul planurilor de achizitii este normal ca in prima parte a anului sa avem mai multe anunturi, iar ulterior ajustari ale planului initial.

Datele de mai sus au fost furnizate de Tender Service srl avand ca obiect furnizarea de informatii privind licitatiile publice. www.licitatie-publica.ro monitorizeaza zilnic peste 2500 de surse de publicare a anunturilor de achizitii publice, din toata Romania, iar baza de date depaseste in prezent 7.500.000 de documente de licitatie publica din Romania, Europa si America Latina.

Daca doriti sa intelegeti mai bine care licitatii va ofera cea mai mare sansa de a castiga contracte, aflati mai multe despre piata de interes, puteti gasi sau solicita mai multe informatii in sectiune dedicata pe https://www.licitatie-publica.ro/rapoarte

Comentează cu profilul tău de Facebook