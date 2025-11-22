Impozitul auto 2026. Se va suprataxa sărăcia cu 20%

CCR va da verdictul în decembrie în privința modificărilor legislative care stabilesc noul sistem de impozitare locală pentru autovehicule. Dacă CCR nu admite sesizarea pe noul proiect de lege, în 2026 apar modificări ale taxelor puse pe mașini în funcție de vechimea acestora/norma de poluare.

Ilie Bolojan a declarat că al doilea pachet de măsuri fiscale, care este întârziat, stă la baza bugetului pe 2026.

Premierul și-a exprimat speranța că acesta va fi declarat constituțional, deoarece articolul privind testarea cu poligraf a angajaților ANAF, care a fost declarat neconstituțional, a fost eliminat.

Pachetul prevede o măsură de taxare a poluării care dă discount de aproximativ 20% la impozitarea mașinilor noi și vine cu o penalizare de până la 20% pentru mașinile foarte vechi

Ilie Bolojan: ”Termenul de 10 decembrie este bun, deoarece pachetul stă la baza bugetului pe 2026, iar adoptarea sa ne ajută în cererea de plată nr 4 în valoare de 2,62 miliarde euro.

Anormalitatea economică românească și presiunea asupra oamenilor care suportă dezmățul bugetar

În esență, chiar dacă actualul Guvern încearcă să scadă deficitul bugetar pentru ca România să mai poată să primească fonduri europene, marea și cea mai gravă problemă rezidă în faptul că echilibrarea se face complet anormal, respectiv prin suprataxare și nu printr-o reducere reală și urgentă a cheltuielilor din sistemul bugetar.

Cea mai facilă cale de scădere a deficitului este supraimpozitarea. Să luăm tot de la cei care produc și plătesc, dar să nu-i atingem pe cei care au oricum multe privilegii, majoritatea nejustificate.

