Lopată și nisip, obligatorii în mașină iarna. Fake news demontat de RAR

Specialiștii din cadrul Registrului Auto Român demontează un nou fake news cu privire la modificarea legislației rutiere. Potrivit acestora, în ultimele zile, pe internet au început să fie distribuite articole care anunță obligativitatea de a avea în mașină, pe timp de iarnă, nisip și lopată pentru deszăpezire. Aceste informații sunt false!

- Publicitate -

În cadrul unei postări publicate pe pagina de Facebook, reprezentanții RAR reamintesc șoferilor și utilizatorilor de internet că acest tip de informații sunt rostogolite periodic în spațiul public, cu scopul de a crea panică și confuzie, însă nu au nici legătură cu realitatea.

Ce spun specialiștii RAR

„Voi ați auzit că se modifică, din nou (!!!), Codul Rutier? Și că trebuie să dați click AICI ca să aflați vestea BOMBĂ a momentului pentru toți șoferii? Știați că potrivit Codului Rutier 2025 trebuie să aveți nisip și lopată pentru deszăpezire în portbagaj?

- Publicitate -

Puteți sta liniștiți, am dat noi click pe aceste articole de tip fake-news, ca să nu vă pierdeți voi inutil timpul cu textele care provoacă îngrijorare prin informații false. Această pseudo-știre circulă în fiecare an, dar fără nicio legătură cu legislația.

Singura obligație a conducătorilor auto este să doteze autoturismul cu anvelope de iarnă, atunci când circulă pe un drum acoperit cu gheață, zăpadă sau polei.

Citește mai multe detalii aici: Vremea s-a răcit brusc. Anunțul RAR despre anvelopele de iarnă

- Publicitate -

Dincolo de faptul că nu există o obligație legală și că nu riscați să vă fie reținut certificatul de înmatriculare al vehiculului, dacă nu aveți nisip și lopată în portbagaj, sigur că unele accesorii pot fi utile iarna.

Poate chiar și săculețul cu nisip și lopata pot fi folositoare în anumite condiții. Puteți avea în mașină și niște cabluri de încărcare a bateriei, un cablu de tractare, becuri de rezervă, o canistră cu carburant dacă plecați la un drum lung pe timp de iarnă, dar acestea nu sunt obligații legale, ci recomandări utile.

Pentru vehiculele de mare tonaj, pentru cele care transportă pasageri sau mărfuri periculoase, prevederile legale pot fi distincte, dar șoferii profesioniști știu cu siguranță asta”, au transmis reprezentanții RAR prin intermediul unei postări pe pagina oficială de Facebook.