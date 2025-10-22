Asigurarea RCA, obligatorie pentru trotinetele și bicicletele electrice

Trotinetele și bicicletele electrice vor avea nevoie de poliță RCA obligatorie. Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, proiectul Legii RCA prin care vor intra sub incidența asigurării obligatorii și vehicule care, potrivit legislației naționale actuale, nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării, precum trotinetele electrice, bicicletele electrice și alte vehicule similare.

- Publicitate -

Noile reguli se aplică vehiculelor care depășesc 25 km/h sau cântăresc peste 25 kg și transpun o directivă europeană în legislația românească.

Textul adoptat redefinește noțiunea de „vehicul”, extinzând obligativitatea asigurării RCA și pentru mijloacele de transport care nu sunt înmatriculate sau înregistrate, precum trotinetele electrice, bicicletele electrice și alte vehicule similare.

- Publicitate -

„Proprietarul sau utilizatorul unui vehicul care staționează în mod obișnuit în România trebuie să încheie și să mențină o asigurare RCA pentru a acoperi riscurile care decurg din utilizarea acestuia”, se arată în documentul adoptat de Cameră.

Vor fi exceptate vehiculele folosite exclusiv în competiții, antrenamente sau evenimente sportive, atunci când organizatorii au deja încheiate asigurări facultative care acoperă eventualele pagube, potrivit adevarul.ro.

Despăgubiri și limite noi

Noua lege actualizează și limitele minime de despăgubire în caz de accident.

- Publicitate -

Pentru pagube materiale: până la 6,43 milioane de lei.

Pentru vătămări corporale și decese: până la 31,9 milioane de lei.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) va putea modifica aceste limite prin reglementări proprii, în acord cu legislația europeană.

De asemenea, polițele RCA vor putea fi verificate electronic, fără oprirea vehiculelor, iar istoricul daunelor va fi standardizat la nivel european.

Fenomenul accidentelor în creștere

Guvernul a argumentat măsura prin creșterea numărului de accidente provocate de vehicule electrice ușoare. În 2025, au fost raportate peste 1.600 de incidente, soldate cu șapte decese, iar între 2021 și 2024, alte 24 de persoane au murit în accidente de trotinetă.

- Publicitate -

În Prahova, în primele opt luni ale acestui an au avut loc 32 de evenimente rutiere în care au fost implicate trotinetele electrice.

Citește mai multe detalii aici: E necesară reglementarea? 32 de accidente cu trotinete în Prahova

„Este o formă de protecție pentru toți participanții la trafic. Asigurarea obligatorie oferă o bază legală de despăgubire în caz de accident, indiferent dacă vehiculul este înmatriculat sau nu”, au transmis reprezentanți ai Guvernului în expunerea de motive.