Trafic blocat pe centura de Est a Ploieștiului din cauza incendiului din Bereasca

Un incendiu violent de vegetație a izbucnit, în această după amiază, în cartierul Bereasca din Ploiești.

Cel mai probabil, focul a fost pus intenționat pentru arderea deșeurilor depozitate ilegal pe Drumul Serii, dar s-a extins pe o suprafață de aproximativ 8 hectare.

La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de pompieri, care depun eforturi pentru localizarea incendiului amplificat de vânt.

În acest moment, nu există pericol pentru zonele cu locuințe.

UPDATE Traficul rutier pe centura de Est, între satul Ploieștori și giratoriul din Bariera Bucov a fost deviat pe strada Stroe Buzescu – strada Mihai Viteazul – str. Ștrandului.