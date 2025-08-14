Parcare la bloc, cu taxă. Cum e în alte orașe – Observatorul Prahovean LIVE

Accident în cartierul ploieștean Mitică Apostol. Patru persoane rănite

Claudiu Vasilescu
Autor: Claudiu Vasilescu

Data:

Accidentul s-a produs pe Drumul Național 1A, în municipiul Ploiești – cartier Vest. patru persoane au fost rănite, după ce două autovehicule au intrat în coliziune.

Conform IPJ Prahova, din cercetările efectuate au constatat că un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani pe Drumul Național 1A ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 54 de ani.

În urma producerii accidentului a rezultat vătămarea corporală a tânărului de 20 de ani si a trei pasageri cu vârste cuprinse între 57 si 59 de ani, care au fost transportați la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative.

Eveniment

Mama unui elev din Gornet Cuib a vrut comasare ca să scape de simultan

În timp ce comasarea școlilor produce efecte nedorite în rândul profesorilor, părinților și elevilor, un caz, probabil, unic, ne-a fost semnalat  în Gornet Cuib....
Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor cauzelor si împrejurărilor producerii accidentului rutier, in cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infractiunii de vătămare corporală din culpă.

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele"

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun"  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit"

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun" dedicată medicilor apreciați...
Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...

KRIT: Doi tineri au adus la Ploiești jocurile de societate

Corina Matei -
Despre Ploiești se spune că este orașul care a...

Coca Vagneti, afacerea de succes din anii '90 din Ploiești

Corina Matei -
Coca Vagneti este un nume de care se leagă,...
Motivul evadării deținutului din penitenciarul Mărgineni

0
Ion Miloșiu, prahoveanul în vârstă de 32 de ani...
Accidentul de pe Cameliei, din Ploiești, provocat de un polițist

1
Un accident rutier s-a produs, marți seara, pe strada...
Răni vii și colonie de bacterii. Cum a murit o pacientă de la Floreasca

0
Escară de gradul trei infectată cu patru bacterii diferite...
Deportat, umilit de lege. A pierdut 10% din toată pensia pentru CASS

3
Un pensionar din Prahova a trăit un adevărat șoc...
Stația de epurare a Ploieștiului împute două comune din aval

5
Observatorul Prahovean revine cu un nou episod din seria...
Coloane de mașini pe Centura Ploieștiului, Comarnic și Bușteni

0
Minivacanța din această săptămână făcut ca traficul să se...
O învățătoare din Lugoj a murit după ce a aflat că își pierde postul

0
O învățătoare în vârstă de 56 de ani, din...
Bănci vandalizate într-un parc de joacă din Câmpina

0
Băncile dintr-un parc de joacă al Câmpinei, abia dat...
Ce poți face în minivacanța de Sfânta Maria în Prahova

0
Calendaristic mai avem două săptămâni de vară. Și în...
DN1A închis vineri în Vălenii de Munte. Rute alternative

0
Traficul rutier va fi închis complet vineri pe DN1A...
Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Polițeanu: pot schimba fundamental Ploieștiul în 12 ani

28
Invitatul lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Fraierii plătesc, șmecherii încasează – Pensiile parlamentarilor

7
Suportăm, zi de zi, noi poveri fiscale. Așa cum...
Chiar era nevoie de concerte pe bulevardul castanilor?

48
În această vară, Primăria Ploiești organizează tot felul de...
Tovarășul Ion Iliescu a murit. Ce datorie avem?

11
Marți, 5 august 2025, tovarășul Ion Iliescu, primul „președinte...
Provocarea care ucide. Două tinere din Prahova își filmează "cascadoria"

Claudiu Vasilescu -
Fără teama de a folosi cuvântul "prostie", vorbim astăzi...

Biciclist accidentat în zona podului de la Gara de Sud Ploiești

Claudiu Vasilescu -
Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au fost...

Trafic restricționat pe DN1. Accident cu trei mașini în Comarnic

Claudiu Vasilescu -
Accidentul s-a produs miercuri după amiază, pe DN1, pe...

Șoferul care a "zburat" prin cartierul Albert, identificat

Marius Nica -
După ce un șofer a circulat cu o viteză...
Impozitele pentru mașinile vechi ar putea crește în 2026

David Mihalache -
Începând cu 2026, proprietarii de mașini mai vechi de...

Lista camerelor de vinieta. Unde sunt în Prahova

Ștefan Vlăsceanu -
Compania Națională de Drumuri are peste 100 de camere...

Cum verifici dacă mașina ta e vizată de o rechemare în service

Ștefan Vlăsceanu -
Registrul Auto Român (RAR) a pus la dispoziție posesorilor...

Accident în Lipănești. O femeie a căzut de pe o trotinetă electrică

Marius Nica -
Un accident rutier mai puțin obișnuit s-a produs, vineri...

