Accident în cartierul ploieștean Mitică Apostol. Patru persoane rănite

Accidentul s-a produs pe Drumul Național 1A, în municipiul Ploiești – cartier Vest. patru persoane au fost rănite, după ce două autovehicule au intrat în coliziune.

Conform IPJ Prahova, din cercetările efectuate au constatat că un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani pe Drumul Național 1A ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 54 de ani.

În urma producerii accidentului a rezultat vătămarea corporală a tânărului de 20 de ani si a trei pasageri cu vârste cuprinse între 57 si 59 de ani, care au fost transportați la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor cauzelor si împrejurărilor producerii accidentului rutier, in cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infractiunii de vătămare corporală din culpă.