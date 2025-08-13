- Publicitate -
Accident Ploiești Sud

Biciclist accidentat în zona podului de la Gara de Sud Ploiești

Claudiu Vasilescu

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au fost sesizați, miercuri după amiază, cu privire la producerea unui accident rutier la intersecția Bulevardului București cu strada Democrației din municipiu. Din primele cercetări a rezultat că vina producerii accidentului aparține biciclistului.

În urma cercetărilor, polițiștii au constatat că un bărbat de 36 de ani ar fi condus un autoturism pe strada Democrației și ar fi intrat în coliziune cu o bicicletă condusă de un tânăr de 20 de ani.

În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală a tânărului, care a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Ambii conducători de vehicule au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Curse de motociclete pe Bulevardul Republicii. Reacția Poliției

Poluarea fonică din Ploiești nu mai reprezintă o necunoscută pentru nimeni. Pe lângă zgomotul produs de mașini sau fabrici, vară de vară, cetățenii care...
Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii accidentului și dispunerea măsurilor legale ce se impun, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Din primele cercetări a rezultat că vina producerii accidentului aparține biciclistului.

