Trafic restricționat pe DN1. Accident cu trei mașini în Comarnic

Accidentul s-a produs miercuri după amiază, pe DN1, pe raza orașului Comarnic, în zona kilometrului 105+400. Din primele cercetări a rezultat că un bărbat de 52 de ani ar fi condus un autoturism în orașul Comarnic și ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un bărbat de 69 de ani, fiind ulterior proiectat într-un ansamblu de vehicule condus de un tânăr de 29 de ani.

- Publicitate -

În urma accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a ambilor conducători auto, a unui minor de 17 ani și a unei femei de 69 de ani, pasageri în autovehicule.

Victimele au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Cei trei conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ în toate cazurile.

Eveniment Autobuz electric nou, tractat în Ploiești. Explicația TCE Proaspăt intrat în circulație în Ploiești, unul dintre autobuzele electrice TCE a rămas ieri în pană în zona centrală. Momentul a fost surprins de...

- Publicitate -

În prezent, traficul este restricționat pe sensul de mers București către Brașov, circulația fiind dirijată de polițiștii rutieri prezenți la fața locului.

Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor producerii evenimentului și dispunerii măsurilor legale ce se impun, în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.